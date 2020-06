Über 20.000 Fans bei Spiel in Neuseeland

Das Match in Dunedin im Forsyth-Barr-Stadion, das die Otago Highlanders gegen die Waikato Chiefs mit 28:27 gewannen, war die Premiere in der Rückkehr des Kiwi-Nationalsports.

Über 20.000 Fans haben am Samstag in Neuseeland das erste Rugby-Spiel seit drei Monaten mit Zuschauern bejubelt. Die Regierung hatte zu Wochenbeginn die Coronakrise für beendet erklärt und Sportveranstaltungen ohne Einschränkungen wieder erlaubt. Das Match in Dunedin im Forsyth-Barr-Stadion, das die Otago Highlanders gegen die Waikato Chiefs mit 28:27 gewannen, war die Premiere.

Für die zweite Partie des Wochenendes, wenn am Sonntag im Eden Park in Auckland die Blues auf die Hurricanes treffen, werden 41.000 Zuschauer erwartet. Super Rugby ist normalerweise ein multinationaler Wettbewerb, an dem sonst auch Teams aus Australien, Südafrika, Argentinien und Japan teilnehmen. Er war Mitte März gestoppt worden. In der jetzt durchgeführten Form nehmen lediglich fünf Teams aus Neuseeland teil.