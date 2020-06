21 Billionen Wertgewinn: Nun kommen Zweifel

Die Erholung an den Aktienmärkten war verblüffend rasant. Kann es sein, dass es nur eine Bärenmarkt-Rallye war?

Am Donnerstag, als hierzulande Feiertag war, hat es die Aktienmärkte wieder einmal durchgerüttelt, dass es nur so krachte. Mehrere Prozent Wertverlust überall. Am Freitag dann aber schon wieder starke Zuwächse. Unterm Strich hätten die globalen Aktienmärkte seit ihrem März-Tief 21 Billionen Dollar an Wert gut gemacht, schreibt Bloomberg. Aktienprofis, die einen Bullenmarkt propagiert haben, sehen damit wie die Gewinner aus. Aber die Euphorie lässt nach, diese Anlageklasse sieht immer überhitzter aus. Und die Frage bleibt, ob es sich um eine Bärenmarkt-Rallye handelt.



Die globalen Aktien haben Niveaus zurückerobert, die es zuletzt im Februar vor dem Crash gab. Der Anstieg des MSCI ACWI Index von 42 Prozent gegenüber seinem März-Tief ist der stärkste in einem vergleichbaren Zeitraum seit 2009. Die Benchmark umfasst Aktien aus Schwellen- und aus Industrieländern. Das mittlere Kurs-Gewinn-Verhältnis im Index beträgt – bezogen auf die Gewinnprognosen für das nächste Jahr – mittlerweile 20 und ist damit so hoch wie seit 2002 nicht mehr.



„Das Risiko einer Korrektur wird steigen, wenn die Anleger weiterhin eine rasche Erholung einpreisen“, sagte Tai Hui, Chefstratege für Asien bei JP Morgan Asset Management.

Anzeichen einer überzogenen Rallye sind speziell die Kursgewinne der Weltbörsen in den letzten vier Wochen, die völlig losgelöst von den Gewinnprognosen waren – hier gab es seit Mai kaum Veränderungen. Der MSCI-Welt-Index liegt seit Monatsbeginn im überkauften Bereich. Der Relative-Stärke-Indikator des Index befindet sich auf dem höchsten Stand seit Jänner, was Charttechnikern als Warnsignal für ein Rückschlagsrisiko gilt.



Faktoren wie die Konjunkturstimuli, die Lockerung von Coronasperren und die verblüffend positiven Beschäftigungszahlen in den USA locken neue Käufer an. Niedriger bewertete Sektoren werden aufgegriffen, die Rallye erhält neuen Schub. Einige Anleger wappnen sich daher für eine neue Volatilität.



„Diese Rallye ist eine Folge der staatlichen Unterstützung, die über die Wirtschaft ausgeschüttet wird“, sagt Paul Sandhu, Asienexperte bei BNP Paribas. „Es gibt bedeutende Risken, die kurzfristig zu mehr Volatilität führen könnten.“ Der Befund der Rabobank ist ähnlich und doch etwas anders: „Wenn jeder Aktien hält, nur um sie an den nächstgrößeren Narren weiterzugeben, und wenn der größte Narr eine Zentralbank mit unendlicher Liquidität ist, um sie zu kaufen, ja dann werden die Preise weiter steigen.“ Bloomberg/Est