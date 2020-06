Die Börsenrallye steht auf wackligen Beinen. Diese fünf Aktien aber sollten sich auch jetzt als robust erweisen.

Die zwar kurze, aber extreme Kurskorrektur diesen Donnerstag sollte als heilsames Korrektiv gelesen werden – als Erinnerung daran, dass der euphorische Höhenflug der Börsen nach dem März-Crash kein Dauerzustand sein kann. Die Kurse befinden sich in luftigen Höhen und sind der Realwirtschaft weit vorausgelaufen. Selbst wenn der Tiefpunkt der Konjunktur schon hinter uns liegt, ist ja nicht sicher, dass sich die Wirtschaft tatsächlich so schnell erholt. Die US-Notenbank Fed jedenfalls hat sich skeptisch geäußert – und so die Kurskorrektur am Donnerstag ausgelöst.



Die Börse wartet also mit Ungeduld auf eine reale Bestätigung ihres Mutes. Was aber, wenn diese Bestätigung lang ausbleibt? Und was, wenn die Bestätigung doch früher kommt? Wohin werden die Aktien dann steigen, wenn sie schon jetzt wieder auf dem Vorkrisenniveau oder in seiner Nähe notieren?



Fragen, auf die es unterschiedliche Antworten gibt. Eine wichtige steuert der Asset Manager MFS in einem Marktkommentar bei, indem er betont, dass sich die Konjunkturdaten der Industrieländer in den nächsten Monaten zwar kräftig erholen werden, die Wirtschaft am Ende aber schwächer dastehen dürfte als vor dem Abschwung. „Auf eine rasche Teilerholung folgt eine lange Durststrecke“ – vor allem wenn so bald kein medizinisches Mittel gegen das Virus gefunden werde oder es zu einer zweiten Infektionswelle komme. „Es droht ein Realitätsschock.“

Die derzeit selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit bzw. die überzogen positive Bewertung der Zukunft durch die Anleger ist das wirklich Gefährliche. Sie preisen ganz einfach das beste aller möglichen Zukunftsszenarien ein.



Gewiss, auch die Börsenoptimisten haben gute Argumente. Eines davon ist, dass viele Investoren auf Unmengen an Cash sitzen, mit dem sie vermehrt auf den Markt zurückkehren. Dies auch, weil sie sehen, dass die Notenbanken und Regierungen immer alle Schleusen für billiges Geld öffnen werden.

Es gab schon leichtere Zeiten für einen Einstieg an der Börse, weshalb im Moment sicher keine Eile dazu besteht. Wer unter Beibehaltung einer soliden Cashquote dennoch zulangen möchte, sollte nach Möglichkeit Aktien suchen, deren Unternehmen trotz Rezessionsjahr zu wachsen versprechen.



So der britisch-deutsche Halbleiterspezialist Dialog Semiconductor (ISIN: GB0059822006). Schon im Mai hat der Apple-Zulieferer bekannt gegeben, dass er für das zweite Quartal mit einem besseren Geschäft rechnet als im ersten. Analysten heben vor allem die für Smartphones wichtigen Chips für intelligentes Batteriemanagement hervor. Barclays hat diese Woche das Kursziel für die Aktie, die nach der jetzigen Korrektur 37 Euro kostet, von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf „Overweight“ belassen.



Abermals verweisen wir hier auf Shop Apotheke (ISIN: NL0012044747). Die Online-Apotheke befindet sich in einem Wachstumsmarkt und harrt der Einführung von E-Rezepten in Deutschland ab 2021. Citigroup hat das Kursziel für das Papier, das 90 Euro kostet, von 95 auf 120 erhöht. Die Deutsche Bank bleibt bei 140 Euro und führt die Aktie als „Top Pick“ unter den kleineren bis mittelgroßen Werten im Juni.

Für den niederländisch-britischen Online-Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705) erwartet Goldman Sachs im zweiten Quartal eine deutliche Zunahme der Bestellungen über alle Kernmärkte hinweg. Inzwischen wurde diese Woche bekannt, dass das Unternehmen den US-Anbieter Grubhub übernimmt, was auf dem Markt anfänglich nicht so gut ankam. Die Aktie hat korrigiert und ist nun mit 7.627 Pence wieder attraktiv bewertet. Die Bank UBS hat ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 9700 Pence bestätigt, weil langfristig Potenzial auf dem wichtigen US-Markt bestehe.



Wie Börsenbetreibern so kommt die jetzige Zeit Investmentbanken zugute. Kaufenswert scheint die Aktie von Morgan Stanley (ISIN: US6174464486).

Und richtige Wachstumsambitionen hat Takeda (ISIN: JP3463000004). Der japanische Pharmariese will heuer den Gewinn verdreifachen. Zum breiten Portfolio gehört auch die Forschung an einer Covid-19-Therapie. Im Juli beginnen klinische Tests. Nach dem jetzigen Rücksetzer wirkt die Aktie attraktiv.



