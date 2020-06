Kinderzeitung

Mit der Handy-Kamera kannst du schnell und einfach Fotos machen. Viele davon sieht man nie wieder an – weil sie schlecht oder langweilig sind. Doch wie macht man richtig gute Fotos? „Presse“-Fotografin Christine Pichler verrät euch die besten Tipps.

TIPP DER WOCHE

Auf den Spuren der Goldgräber und der Graureiher

Drei Bücher machen Lust auf Österreich: Ein Österreich-Atlas, ein Wien-Buch und ein Naturlexikon.

von Daniela Tomasovsky

Urlaub im eigenen Land lautet heuer die Devise für viele Familien. Zwar sind die Grenzen zu vielen Nachbarländern nun wieder offen – aber Verunsicherung bleibt. Und auch wenn es kein Meer gibt – Österreich hat viel zu bieten. Wie viel, lässt sich etwa in „Der große Österreich-Atlas für Kinder“ (Susa Hämmerle/Helmut Kollars) nachlesen. Oder wusstest du, wo das älteste Hochhaus Europas steht? Im Benediktinerstift Kremsmünster in Oberösterreich – eine Sternwarte. Oder dass du in der Rauriser Ache Gold schürfen kannst? Wenn du ein Goldkörnchen findest, darfst du es behalten .... Zu jedem Bundesland gibt es im Österreich-Atlas Informationen: Attraktionen für Kinder, eine kurze Sage aus der Gegend oder berühmte Speisen.



Vielleicht steht ja auch ein Wien-Besuch auf dem Programm: In diesem Fall sollte man „Das große Wien- buch für die ganze Familie“ (von Arthur Fürnhammer/Nicolas Rivero) dabei haben. Die Highlights der einzelnen Bezirke werden hier dargestellt, einzelne Kapitel widmen sich aber auch den „Wildtieren in Wien“, dem „Unterirdischen Wien“ oder der „Wasserversorgung Wiens“. Bevor es die Hochquellwasserleitung gab, fuhren etwa „Wassermänner“ mit Kutschen von Haus zu Haus: Sie hatten riesige Bottiche dabei, aus denen sie frisches Wasser verkauften. Viele interessante Plätze kannst du mit dem Buch entdecken, nicht nur die ganz bekannten. Oder hättest du gedacht, dass du auf dem unscheinbaren Friedhof St. Marx, gleich neben der Autobahnabfahrt, das Grab von Wolfgang Amadeus Mozart findest?

Sonnentau und Moorfrosch. Bestimmt wirst du im Sommer auch viel in der Natur unterwegs sein. Ein Buch, das dir hilft, Tiere und Pflanzen zu erkennen ist „Das superduper Naturlexikon für Groß und Klein“ von Brigitte Baldrian. Das Besondere daran: Graureiher, Moorfrosch oder Sonnentau sind hier nicht fotografiert, sondern mit feinstem Pinselstrich gezeichnet. Ein wunderschönes Buch, das Lust macht, loszuziehen und die abgebildeten Tiere zu entdecken: Oder sich sogar mit Block und Bleistift auf die Fährte zu begeben – und selbst ein Naturtagebuch zu zeichnen.