Umfrage: Knapp 60 Prozent haben eigene Immobilie

Das Eigenheim steht unverändert hoch im Kurs. Der Altersschnitt der Immobilieneigentümer dürfte seit dem Jahr 2013 gesunken sein.

Wien. Wie wohnen die Österreicher? Was bedeutet den Menschen ihr Zuhause – gerade in Zeiten von Coronakrise und Homeoffice? Und welche Rolle spielt es, Wohneigentum zu haben? Darum ging es in einer Umfrage, die Marketagent für die Österreichische Notariatskammer durchführte.

2100 Personen zwischen 25 und 65 Jahren wurden im März und Mai 2020 befragt und die Ergebnisse mit früheren Jahren ab 2013 verglichen. Der Immobilienbesitz blieb demnach mit rund 60 Prozent weitgehend konstant, ebenso der Anteil jener, die Haus, Wohnung oder Grundstück erben (rund 20 Prozent).

44 Prozent der Befragten leben in einer Wohnung, 51,2 Prozent in einem Haus, drei Prozent in einer WG und der Rest in sonstigen Unterkünften, etwa im Studentenheim. „Zuhause“ bedeutet für knapp zwei Drittel (63,8 Prozent) vor allem Geborgenheit, daran hat auch die Coronakrise nichts geändert, und es spielt dabei auch keine Rolle, ob man Wohneigentum hat oder Mieter ist. „Familie“ (61,6 Prozent) und „Sicherheit“ (53,4 Prozent) verbinden allerdings tendenziell mehr Eigentümer als Mieter mit ihrem Zuhause.

Paare kaufen gemeinsam

Den meisten, die eine Immobilie besitzen, geht es darum, ein Eigenheim zu besitzen, immer mehr (aktuell 37 Prozent) sehen es auch als Altersvorsorge. Am häufigsten kauft man gemeinsam mit dem Partner, ein gutes Fünftel hat jedoch als Single eine Immobilie erworben. Am Interesse daran ändert sich kaum etwas, selbst durch Corona dürfte der Markt nur kurzfristig eingebrochen sein.

Im Österreich-Schnitt besitzen 59,4 Prozent der Befragten zumindest eine private Immobilie, acht Prozent zwei oder mehr. Prozentuell die meisten Eigentümer gibt es im Burgenland (76,1 Prozent der Befragten), die geringste Rolle spielt das in Wien. Im Schnitt wird Eigentum jetzt übrigens in jüngeren Jahren erworben als bisher, denn die über-60-Jährigen stellen nicht mehr die größte Gruppe. Laut den Notaren könnte das an vorgezogenen Übergaben aufgrund der Änderungen bei der Grunderwerbssteuer liegen. (cka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2020)