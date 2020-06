Charme, Schmäh und Größe im Musikverein

Riccardo Muti und die Wiener Philharmoniker mit noblem Schubert und zwei fulminanten Piecen der Strauß-Dynastie.

„Bellezza, with a capital B“: Zusammen mit Harmonie und Brüderlichkeit sei die Schönheit, großgeschrieben, das Wichtigste im Orchester, diesem Sinnbild für Demokratie und Gesellschaft. So gab es Riccardo Muti in seiner Schlussansprache dem jubelnden Publikum mit auf den Weg, einer kleinen kultur- und wirtschaftspolitischen Rundschau in Coronazeiten, bei der er seine Besorgnis gewohnt vergnüglich-ironisch unterfütterte. Selbstredend gab es Applaus bei Mutis Wunsch, die europäischen Regierungen mögen doch, über einzelne engagierte Fachleute hinaus, als Ganzes bedenken, wie wichtig die Kultur als seelische Nahrung sei: Denn wäre nur für den leiblichen Hunger gesorgt, so schwierig das die Krise auch machen könnte, würden wir uns zu „Monstern“ entwickeln.