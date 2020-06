„Da 5 Bloods“: Das verscharrte Trauma

(c) Netflix

Die Rückkehr in den Dschungel: Vor allem Paul (fantastisch: Delroy Lindo) bringt sie an den Rande des Wahnsinns.

In seiner Netflix-Produktion „Da 5 Bloods“ schickt Spike Lee einen Trupp schwarzer Kriegsveteranen zurück nach Vietnam, um dort nach verstecktem Gold zu suchen.

Wie ein verwunschenes Artefakt wandert ein rotes „Make-America-Great-Again“-Kapperl in Spike Lees „Da 5 Bloods“ von Kopf zu Kopf – und scheint seine Träger in den Bann von Gier und Hass zu ziehen. Ein kleines, aber wesentliches Detail: Ganz gleich, was der altgediente Agitator und Black-Cinema-Bannerträger Lee dem Publikum auftischt, nie hält er mit seinen politischen Überzeugungen hinterm Berg. Stets suchen seine Filme Gegenwartsbezug, spenden „shout-outs“ (sprich: Danksagungen) für Verbündete, schleudern Seitenhiebe gegen Rivalen. Und aus seiner abgrundtiefen Verachtung für den amtierenden US-Präsidenten, den eine Figur seines jüngsten Werks als „Klanmitglied im Oval Office“ bezeichnet, machte der 63-jährige Regisseur nie einen Hehl, weder im Kino noch bei öffentlichen Auftritten.