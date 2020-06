Zweite Virenwelle aus Peking?

Ausgerechnet Chinas Hauptstadt Schauplatz von neuem Ausbruch. Die nächsten Tage sind nicht nur für das Land entscheidend.

Peking. Während die grelle Junisonne hinter den Bürotürmen des Pekinger Stadtzentrums verschwindet, wischt der Manager einer Bar im Ausgehviertel Sanlitun die staubigen Stühle seiner Terrasse blank. Die Kundschaft ist am Sonntagabend trotz Kaiserwetters ausgeblieben. „Heute ist wirklich nicht viel los. Peking wird schon wieder extrem streng“, sagt der Mann in schwarzem T-Shirt. Was er mit „streng“ meint, lässt sich nebenan vor einem Supermarkt beobachten: Mitarbeiterinnen in roten Westen ermahnen Kunden vor dem Eingang per Megafon, Masken anzuziehen und einen QR-Code mit ihren Handys zu scannen.

Fast zwei Monate war Peking ohne Coronaneuinfektion. Nun aber haben die Gesundheitsbehörden der 21-Millionen-Metropole in den letzten zwei Tagen 46 Covid-19-Fälle am und nahe des Xinfadi-Markts im südwestlichen Fengtai-Bezirk bestätigt. Was in vielen Ländern derzeit wohl ein Erfolg wäre, löst in China Angst vor einer zweiten Coronawelle aus.

Für ein solches Szenario sei es „noch zu früh“, der Ausbruch schließlich auf einen Bezirk begrenzt, sagt Jörg Wuttke, Leiter der EU-Handelskammer in Peking. Die neuen Infektionen seien erwartbar gewesen. Ähnlich ist auch der Tenor der Staatsmedien, die zwar zur Wachsamkeit mahnen, aber Panik für unbegründet halten. Auf der privaten Newsplattform Toutiao Xinwen war hingegen Besorgniserregendes zu lesen: Einer der infizierten Marktangestellten habe schon am 4. Juni über Symptome geklagt.

Hauptstädtern droht Isolation

Ein Überblick belegt die neue Angst: Angestellte von Firmen in Peking haben Order bekommen, Geschäftsreisen außerhalb der Stadt zu stornieren; im benachbarten Tianjin werden Pekinger Geschäftsleute aus Hotels geschmissen; in der Provinz Yunnan – 3000 Kilometer entfernt – werden Besucher aus Peking von der Gesundheitsbehörde aufgefordert, Coronatests zu machen.

Die erste Welle hatte in China und weltweit den größten Wirtschaftseinbruch in 30 Jahren ausgelöst. Mittlerweile hat sich die Industrieproduktion in China erholt. Ein zweiter Lockdown aber wäre katastrophal. (kret)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2020)