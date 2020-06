Neue Gewalt verhagelt Trumps Geburtstag

Fragwürdige Rache für Rayshard Brooks: Demonstranten zündeten ein Restaurant in Atlanta an.

Unzählige Proteste und Krawalle trübten nach dem Tod eines Afroamerikaners in Atlanta durch Polizeischüsse das Wochenende.

Washington/Atlanta/Wien. Seinen 74. Geburtstag am Sonntag hatte sich Donald Trump anders ausgemalt: Entspannung bei einer Golfrunde in seinem Klub samt kleiner Party statt einer Konfrontation mit der neu angefachten Debatte über Polizeigewalt und Rassismus. Ein neues Video über die Tötung eines Afroamerikaners durch einen Polizisten in der demokratischen Hochburg Atlanta, die Blockade des Highway 75, Krawalle und Flammen, die in den Nachthimmel der Hauptstadt von Georgia schlugen – das waren Bilder, die am Sonntag aus den USA um die Welt gingen.