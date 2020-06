Schüsse auf Polizeibeamte

(c) APA/MATTHIAS LAUBER

Oberösterreicher lieferte sich Schusswechsel mit Polizei.

Altmünster. Nach einer Verfolgungsjagd ist bei einem Schusswechsel mit der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Altmünster (Bezirk Gmunden) ein Mann getötet worden. Zuvor hatte der Oberösterreicher aus dem Salzkammergut, laut Polizei, seiner Frau, dem Nachbarn und einem Priester angekündigt, sich das Leben nehmen zu wollen. Mit einer Lang- und einer Faustfeuerwaffe sei er dann von zu Hause weggefahren, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels, Christoph Weber.

Bei der Polizei ging nach der Ankündigung sofort ein Notruf der Angehörigen ein. Der 1970 geborene Österreicher konnte in der Folge schnell geortet werden, mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Doch die Polizei benötigte einige Versuche, um das Auto zu stoppen. Sofort als das Fahrzeug zum Stillstand kam, eröffnete der 50-Jährige das Feuer in Richtung der Beamten und auf ein unbeteiligtes Auto – worauf Polizisten von der Waffe Gebrauch machten, erklärte der Staatsanwalt. Später wurden drei Einschusslöcher in der Windschutzscheibe des Polizeifahrzeuges festgestellt. Der Mann dürfte sofort gestorben sein, Beamte wurden nicht verletzt. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2020)