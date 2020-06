Rapid: Glanzlos, etwas glücklich - aber wieder gewonnen

Rapid besiegt WAC mit 2:1, sichert den zweiten Platz ab – und liegt weiter auf Kurs Richtung Europa. Die Hütteldorfer bauten den Vorsprung auf die Kärntner auf sechs Punkte aus. Das 25. Saisontor von Shon Weissman reichte nicht.

Wien. Rapids Offensive glich einer Achterbahn, die unermüdlich zwischen Hochdruck und verschlafenem Stillstand pendelte. Doch es genügte, um WAC mit 2:1 (1:0) zu besiegen. Der erste Erfolg über die Lavanttaler seit zwei Jahren sicherte Rapids zweiten Tabellenplatz ab, hielt einen Konkurrenten um das Europacup-Ticket weiter auf Distanz und lässt Hütteldorf trotz „Geisterspielen“ träumen.

Zufrieden konnte Didi Kühbauer mit dem Resultat sein, Knasmüllners Pässen, dem Premieren-Treffer des Japaners Kitagawa oder dem glücklichen Siegestor durch Ullmann, der Grünweiß mit dem 2:1 (87.) „erlöst“ hatte.

Dass Rapid in der zweiten Hälfte den Faden verloren und sich vom WAC zu Fehlern hatte zwingen lassen, aber irritiert. Freilich, Schwab, Sonnleitner oder Murg fehlten, der zwischenzeitliche 30-minütige Leistungsabfall lässt Fragen offen. Aber, wer Sturm (4:0), Lask (1:0) und WAC besiegt, hat eigentlich nichts falsch gemacht.

Was macht Kapitän Schwab?

Wegen der fünften gelben Karte saß Kapitän Stefan Schwab nur auf der Tribüne. Ob der 29-Jährige den Klub mit Saisonende verlässt? „Ich bin jetzt 29, habe eine gewisse Erfahrung, bin ablösefrei – aber ich weiß, was ich an Rapid habe.“ Viel hänge davon ab, ob man im Europacup mitspielen werde. Der Klub ist jedenfalls auf Kurs.

Im dritten Saisonduell gab es nach zwei Remis erstmals einen Sieger. Für die Kühbauer-Elf war es der achte Sieg in den jüngsten 13 Runden, der Rückstand auf Tabellenführer Salzburg konnte damit zumindest kurzzeitig auf vier Zähler verkürzt werden. Die Salzburger trafen in der Folge noch auf den LASK und sind in der Folge am Mittwoch und Sonntag zweimal Gegner des WAC. Rapid tritt zuerst auswärts und dann daheim gegen Hartberg an.