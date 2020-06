Der erste Flug nach der coronabedingten Pause hat München als Ziel. Die Airline bedient im Juni mehr als 30 Destinationen.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat hat Montagfrüh freudige Stimmung geherrscht. Das erlebten auch die Passagiere des AUA-Erstfluges nach 90 Tagen Corona-Pause hautnah mit. Sie wurden am Gate F01 von Dutzenden Flugbegleiterinnen empfangen, die Spalier gebildet hatten, dabei jubelten und Fähnchen schwangen. Die Erleichterung war ihnen anzumerken.

"Es fühlt sich wunderbar an, den Flughafen wieder in Betrieb zu sehen", sagte Airport-Vorstandsdirektor Julian Jäger. Er bezeichnete es als "Privileg und Freude, wieder nach vorne schauen zu dürfen". Jäger verwies darauf, dass auf dem Flughafen die Hygienemaßnahmen erhöht worden seien und Social Distancing gelte. Nicht zuletzt freue er sich "auf ein paar Tausend Passagiere" statt - wie in den vergangenen Wochen - einige Hundert.

Einen "sehr emotionalen Tag" erlebte AUA-Chef Alexis von Hoensbroech. Er sei "dankbar, das Fliegen wieder starten zu dürfen", sagte er, ehe mit Kurs OS111 nach München der Linienflugbetrieb von Austrian Airlines wieder aufgenommen wurde. Um 6.45 Uhr hob eine Embraer 195 mit dem Kennzeichen OE-LWO in Schwechat ab.

Im Cockpit der Maschine mit dem Namen "Vienna Johann Strauss Orchestra" befanden sich Embraer-Flottenchef Ewald Roithner und Sicherheitspilot Rudolf Buchsteiner. Roithner begrüßte mit den Worten: "Ich spreche für alle 7000 Mitarbeiter, wenn ich sage: We are ready to fly."

Die AUA will im Juni vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant.Der bis zum Montag letzte Austrian-Linienflug war am 19. März in der Früh in Wien gelandet. Es handelte sich um den Kurs OS 066 aus Chicago.

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech sieht mit dem 600 Millionen Euro schweren Hilfspaket die Fluglinie dauerhaft gerettet, wie er im Interview mit dem "Standard" (Wochenendausgabe) sagt. "Die AUA ist mit dem Geld dauerhaft gerettet. Sie war ja vor der Corona-Krise kein Sanierungsfall, sondern seit sieben Jahren in der Gewinnzone."

Drehkreuz bleibt erhalten

Nun seien für zwei Jahre Kurzarbeit geplant, so lange könne es keine Kündigungen geben. "Unser Ziel sind 80 Prozent der früheren Unternehmensgröße im Jahr 2022", sagt Hoensbroech. "Da hätten wir dann aus jetziger Sicht 1100 Mitarbeiter zu viel." Derzeit hat die AUA 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er gehe davon aus, dass ein großer Teil des Abbaus bis zum Jahr 2022 über die Fluktuation erreicht werden könne.

Die AUA-Mitarbeiter verzichten für fünf Jahre auf 300 Millionen Euro. Boden- und Bordpersonal verzichten laut dem AUA-Chef nach der Kurzarbeit auf bis zu 13 bzw. 15 Prozent, der Vorstand auf 15 Prozent des Grundgehalts, Boni werde es wohl nicht geben. "Ich werde auf deutlich mehr als die Hälfte meines bisherigen Gesamteinkommens verzichten", sagt Hoensbroech.

Die Kunden erhalten eine Rückerstattung ihrer Tickets für gestrichene Flüge. Es gehe um einen "hohen zweistelligen Millionenbetrag", die Servicecenter arbeiten auf Hochdruck, versichert der Manager. "Aber es wird noch viele Wochen dauern, bis wir alles abgearbeitet haben."

"Die eigentliche Dividende der AUA-Rettung ist der Erhalt des Drehkreuzes Wien", meint er. An der AUA hänge eine Wirtschaftsleistung von rund fünf Milliarden Euro im Jahr, und dafür wurden einmalig 150 Millionen Euro in die Hand genommen. "Das ist kein schlechtes Investment."

Das Rettungspaket umfasst insgesamt 600 Millionen Euro: 150 Millionen sind eine nicht-rückzahlbare Subvention des österreichischen Staates, 150 Millionen kommen von der Konzernmuttergesellschaft Lufthansa und 300 Millionen sind ein Kredit, der vom österreichischen Staat zu 90 Prozent garantiert ist.

Fernbusse von Wien starten wieder

Ab 16. Juni werden auch erste Fernbusverbindungen von Wien aus wieder aufgenommen. Der Vienna International Busterminal öffnet heute schon nach drei Monaten Schließung wieder für den operativen Betrieb, teilte das Unternehmen am Montag mit. Nationale Busverbindungen gab es schon seit dem 28. Mai.

Gestartet werde nach Tschechien, Ungarn, Serbien, Bulgarien und in die Slowakei. Kroatien, Slowenien, Italien und Deutschland folgen in den nächsten Tagen. Die Nachfrage nach Bustickets und Reisen sei "in den letzten Tagen enorm gestiegen" so Thomas Blaguss, Geschäftsführer bei der Mutterfirma Blaguss.

In den Fernbussen erfolge der Ein- und Ausstieg derzeit ausschließlich über die hintere Bustür. Ein berührungsloser digitaler Check-In und Ticketkontrollen sowie die verpflichtende Händedesinfektion vor dem Einstieg an Bord sind vorgesehen. Beim Ein- und Ausstieg sowie während der gesamten Fahrt ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht. Zwei Sitzreihen hinter dem Fahrer bleiben frei und die Passagiere müssen ihr Gepäck selbst verladen. Auch stehen keine Toiletten an Bord zur Verfügung, dafür wird es genügend Pausen geben.

