Frankreich ist eines der am stärksten von Covid-19 betroffenen Länder. Schon bald dürfen die Franzosen aber wieder in Restaurants gehen und reisen. Präsident Macron äußerste sich auch zu den gewalttätigen Anti-Rassismus-Protesten.

„Wir können stolz sein“, erklärte am Sonntagabend der französische

Staatspräsident Emmanuel Macron in einer vierten „feierlichen“ Ansprache zur Coronavirus-Pandemie. Er sprach von „Siegen“, die dank gemeinsamen Anstrengungen und einer „totalen Mobilisierung“ in diesem Kampf errungen worden seien. Der Staat habe die Bewährungsprobe bestanden. Die krassen Mängel in der Vorbereitung und Verzögerungen, gegen die der öffentliche Gesundheitsdienst protestiert hat, erwähnte er nicht. Sehr allgemein meinte er, aus den Engpässen oder organisatorischen Schwierigkeiten müssen die Lehren gezogen werden.

Wenn er in seiner Rede die Landsleute beglückwünscht, beansprucht er für sich und seine Regierung ein nicht kleines Stück der Ehre und des Lobs. Er habe eine „humanistische Entscheidung“ getroffen, als er angesichts der Gefahr „die Gesundheit vor die Wirtschaft gestellt“ habe. Auch erinnerte er daran, dass er trotz zahlreichen Warnungen und Einwänden bereits Mitte April beschlossen habe, ab 11. Mai die

Ausgangsbeschränkungen des „Confinement“ (Lockdown auf französisch)

schrittweise zu lockern. Das ist bisher gut gegangen, und darum geht die

Normalisierung weiter.

Schulen öffnen in einer Woche

Ab 22. Juni ist der Schulbesuch wieder für alle obligatorisch, Restaurants und Cafés dürfen überall wieder öffnen, Reisen innerhalb der Schengen-Zone werden ab sofort möglich und ausserhalb Europas ab dem 1.

Juli. Die Betagten in den Altenheimen, die einen besonders hohen Tribut

an die Covid-Pandemie bezahlt haben, dürfen wieder besucht werden. Am 28. Juni soll die zweite Runde der Kommunalwahlen stattfinden, deren erster Durchgang am 15. März von der Virusangst überschattet worden war.

In dieser Rede hat Macron für seine Landsleute also ausschließlich frohe

Botschaften. Man dürfe wieder ausgehen und reisen, sich treffen,

amüsieren, sich bilden Frankreich finde zu seinem Lebenstil und zu sich

selber zurück. Das möchten die Französinnen und Franzosen nur gern

glauben. Natürlich warnt sie der Staatschef, dass die Gefahr nicht

definitiv gebannt sei und dass weiter Vorsicht angebracht sei.

In vielen Medien war spekuliert worden, der Präsident wolle nach einer

kritischen Bilanz eine Regierungsumbildung vornehmen. Davon war jedoch mit keiner Silbe die Rede. Macron sieht keinerlei Veranlassung dazu, da er seine eigene Amtstätigkeit und die seiner Minister und Behörden als Erfolg wertet.

Entsprechend positiv stellte er dar, dass Frankreich mit 500 Milliarden Euro seine Unternehmen und deren Arbeitsplätze rette. In den kommenden zwei Jahren, dem Rest seines Mandats, möchte er den

Wirtschaftswiederaufbau vermehrt unter die Vorzeichen der nationalen

oder europäischen Unabhängigkeit und der Nachhaltigkeit stellen. Von den Erwerbstätigen verlangt er dabei, „mehr zu arbeiten und mehr zu

produzieren“.

„Wir stürzen keine Statuen"

Wenig Grund zu Begeisterung haben auch die Tausenden, die seit Tagen in Frankreich gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren. Für sie

hatte Macron bloss das unverbindliche Versprechen, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierungen müsse bekämpft werden. Dieser

Antirassismus dürfe aber nicht von Gemeinschaften und „Separatisten“

missbraucht werden, welche „mit Hass die Vergangenheit umschreiben

wollen“. Den Anerkennung oder Reue fordernden Nachkommen der Opfer des Kolonialismus beschied er provozierend: „Ich sage das sehr deutlich,

liebe Landsleute, die Republik wird keine Spur und keinen Namen aus

ihrer Geschichte tilgen. Die Republik wird keine Statuen vom Sockel

stürzen.“