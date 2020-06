Ibiza-U-Ausschuss: Sobotka nimmt Video-Angebot von Anwalt nicht an

Der Anwalt des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers hatte dem U-Ausschuss das Video angeboten, nachdem es von Soko und Justiz noch nicht freigegeben wurde. Sobotka lehnt nun ab - er verweist auf eine OGH-Entscheidung.

Nationalratspräsident und U-Ausschussvorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) wird das Angebot des Anwalts des mutmaßlichen Ibiza-Drahtziehers Julian H., das Video in Originalversion zu übermitteln, nicht annehmen. Einem Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs zufolge sei das Video rechtswidrig zustande gekommen, zudem könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Beweismittel widerrechtlich erlangt worden sei, so Sobotka.

Der U-Ausschuss dürfe rechtswidrig zustande gekommene Beweismittel nicht annehmen. Darüber hinaus fänden sich in der Verfahrensordnung keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Übermittlung von Beweismittel durch Dritte direkt an den Ausschuss zulässig sei. Dies sei die Einschätzung des rechtswissenschaftlichen Dienstes, der Verfahrensrichterin, Ilse Huber, sowie des Verfahrensanwalts Andreas Joklik, so Sobotka nach einem Treffen mit den Fraktionen. Er schließe sich dem als Vorsitzender an: "Wir stehen auf der Basis des österreichischen Rechtsstaates." Es sei "nicht möglich" einfach so Beweismittel von Dritten auf den Tisch zu legen.

SPÖ, FPÖ, Neos: Verfahrensordnung sieht Möglichkeit

Genau diese Ansicht teilen die anderen Fraktionen nicht. Sowohl SPÖ und Neos als auch die FPÖ waren der Meinung, dass die Verfahrensordnung diese Möglichkeit vorsieht. Die Grünen sollen dem FPÖ-Abgeordneten Martin Graf zufolge keinen Vertreter zu "der informellen Sitzung" geschickt haben. "Offensichtlich wussten sie das Ergebnis schon vorher", sagte er.

Hintergrund der Debatte um die Vorlage des Ibiza-Videos, das 2019 veröffentlicht worden war und anschließend zum Ende der türkis-blauen Regierung, einem Führungswechsel bei der FPÖ und zu Neuwahlen führte, ist der Fund desselben durch die Soko „Tape“. Die Ermittler fanden das Video im April, bisher liegt das Beweismittel dem U-Ausschuss noch nicht vor. Die Ermittler - dem Innenministerium unterstellt - sahen die Verantwortung dafür bei der Justiz: Die Staatsanwaltschaften müssten das Video an das Parlament weitergeben. Diese allerdings hatten das Video allerdings erst vergangene Woche erhalten, nachdem die Soko das Material aufbereitet hatte. Die Staatsanwaltschaften prüfen nun, inwieweit es dem U-Ausschuss vorgelegt werden kann.

(APA/Red.)