Bargeld für das Volk - Dänemark will die Wirtschaft ankurbeln

Umgerechnet 5,7 Milliarden Euro will der dänische Finanzminister direkt an seine Bürger auszahlen, um den Konsum im Land wieder anzukurbeln. Österreichische Touristen dürfen vorerst nicht ins Land.

In Dänemark sollen Bargeldzahlungen an die Bürger in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Kronen (5,7 Mrd. Euro) die Konjunktur ankurbeln. Das kündigt Finanzminister Nicolai Wammen an. Die Mittel stammen aus einem Topf mit eingefrorenem Urlaubsgeld, das nach bisheriger Planung für eine zusätzliche Ruhestandszahlung reserviert war. Der Wert von drei Urlaubswochen soll Wammen zufolge nun vor Oktober ausgezahlt werden.

Dänemark öffnete am Montag die Grenze für Urlauber aus Deutschland, Island und Norwegen (nicht für Schweden!), sofern sie eine Unterkunfstbuchung von mindestens sechs Nächten vorweisen können. Eine Regelung, mit der die Hotel-Betreiber der Hauptstadtregion Kopenhagen wenig glücklich sind. Schließlich kämen vor allem Kurzurlauber in die Stadt. Aber immerhin hat man eine Regelung gekippt, Touristen gar nicht erst nach Kopenhagen und Frederiksberg einreisen zu lassen - aufgrund der dort höhreren Coronavirus-Infektionsrate. Für Österreicher mit Dänemark-Vorfreude heißt es jedenfalls weiter warten. Der Einreisestopp der dänischen Regierung gilt vorerst bis 31. August, sofern die Regierung nicht noch Lockerungen vornimmt.

Der Andrang auf die Ferienhäuser im Süden des dänischen Festlandes (Jütland) war jedenfalls groß. Deutsche Touristen verursachten Montagvormittag einen Stau von 8 Kilometernan der Grenze.

Wer am Montag nach Dänermark einreisen wollte, brauchte am dänisch-deutschen Grenzübergang Kruså Geduld. via REUTERS

(APA/Reuters/Red.)