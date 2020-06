Das Novomatic Forum steht zum Verkauf

(c) imago images / Volker Preußer (Volker Preusser via www.imago-images.de)

Das Baujuwel am Wiener Karlsplatz soll Insidern zufolge verkauft werden, der Glücksspielkonzern Novomatic will dafür angeblich 20 Mio. Euro. Ist das ein weiteres Indiz für den möglichen Rückzug aus Österreich?

Es war im Mai 2007, und die Medien vermeldeten einen bevorstehenden „Coup“: Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic war gerade dabei, ein echtes Wiener Baujuwel zu erwerben. Und so war es dann auch: Per 1. September wurde die ehemalige Zentrale des Verkehrsbüros vis-à-vis der Wiener Sezession gekauft. Seitdem heißt es Novomatic Forum. Doch nicht mehr lang, der nächste Coup bahnt sich nämlich an: Novomatic ist gerade dabei, das Art-déco-Gebäude wieder zu verkaufen.



Warum, ist man geneigt zu fragen.