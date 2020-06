Im Ersten geht es zur Sache: Bezirksvorsteher Figl will auch nach der Wahl im Oktober in seinem Amt bleiben, Grün-Chefin Hebein Nummer Zwei der Stadt werden. Verkehr taugt da allemal zur Profilierung.

Sagen wir es gerade heraus. Die Idee einer autofreien Inneren Stadt in Wien, wie sie radikale Verkehrsideologen ersinnen, wird Illusion bleiben. Der Erste Bezirk eignet sich weder für Experimente, die ihn in den Zustand eines Amisch-Reservats ohne Autos und Elektrizität katapultieren noch in eine Art Disney-Park exklusiv für Touristen verwandeln.