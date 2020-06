Band Fainschmitz: "Jetzt kostet Mondlicht Geld"

Mit ihren hintersinnigen Songtexten prangern Fainschmitz gesellschaftliche Entwicklungen an. Manchmal singen sie aber auch einfach über die Liebe.

„Keine Lust auf das Problem. Bald werden hier Palmen stehen, das ist doch schön! Holland ist zum Glück entbehrlich. Wir werden am Wasser stehen, Delfine zählen, die Hunde des Meeres," singen Fainschmitz in ihrem Lied "Delfine zählen". Im Musikvideo sieht man die vier Bandmitglieder ein Holzboot bauen. "Das ist unser Kommentar zu den Klimawandelskeptikern", erzählt Matthias Vieider, Saxofonist und Sänger der Band. Politisch sind die Songs von Fainschmitz immer wieder - aber auf lustige, ironische und hintersinnige Weise: In "Mond" heißt es: "Jemand hat den Mond verkauft. Es wurde nicht gefragt, ob sich der Mond verkaufen lässt. Jetzt kostet Mondlicht Geld. Nachts geh ich jetzt nimmer raus, kann es mir nicht leisten, den Mond anzusehen." Inspiration beziehen Fainschmitz von Alltagsbeobachtungen, gesellschaftlichen Phänomenen oder Debatten. "Wir haben aber auch gefühlige Themen", erzählt Vieider. So wie "Just Go Now", wo es um eine verflossene Liebe geht. Kitschgefahr besteht keine. Nicht nur, weil Vieider in ein Megaphon singt.



Jungle Swing. Seit rund vier Jahren existiert die Band: Matthias Vieider (Saxofon, Klarinette, Gesang), Alexander Kranabetter (Trompete), Jannis Klenke (Gitarre) und Martin Burk (Kontrabass) waren alle aus den Bundesländern nach Wien gekommen, hatten sich bei Jam-Sessions und über Freunde kennengelernt, immer wieder gemeinsam musiziert. "Anfang 2016 fiel dann der Entschluss, das Ganze ernster anzugehen", sagt Vieider. Der Bandname Fainschmitz stand schnell fest. "Da ist keine besondere Bedeutung dahinter. Der Klang hat uns einfach gut gefallen. Er vermittelt die Stimmung und die Athmosphäre unserer Musik." Jungle Swing nennt sich der Stil der vier, "Musik zum Kuscheln und zum wilden Tanz mit Einflüssen von Gipsy Swing, Chanson, Jazz, Pop und Punk", heißt es auf der Website. 40 Konzerte absolvierten Fainschmitz in ihrem ersten Jahr, anfangs in Bars oder Kellern - mit Hutgeld als Gage. "Durch Mundpropaganda konnten wir bald viel spielen."