Förderklassen: Ein Drittel der Schüler im Regelunterricht

Laut Statistik Austria sind 32,1 Prozent der Schüler aus Deutsch-Förderklassen des Jahrgangs 2018/2019 mittlerweile in ihre Stammklassen eingegliedert worden.

Zu dem 2018 eingeführten System der Deutschförderklassen und der Deutschförderkurse liegen nun Zahlen der Statistik Austria vor. Von den 12.250 im Schuljahr 2018/19 eingestiegenen, außerordentlichen Schülern in den Deutschförderklassen der Pflichtschulen haben mittlerweile 47,9 Prozent diese Klassen verlassen, sind aber noch außerordentliche Schüler und gehen in Deutschförderkurse (sechs Stunden pro Woche).

32,1 Prozent konnten die Deutschförderklassen „glatt“ verlassen. Bei diesem Teil der Geförderten werden ausreichende Deutschkenntnisse attestiert. Die betroffenen jungen Leute gelten nun als ordentliche Schüler in ihren jeweiligen Stammklassen.

16 Prozent können noch nicht ausreichend Deutsch

15,8 Prozent werden laut Statistik Austria weiterhin in Deutschförderklassen unterrichtet. Diese Gruppe hat es bisher nicht geschafft, ein genügendes Maß an Deutschkompetenz zu erwerben. 4,2 Prozent der ursprünglichen Gesamtgruppe leben indessen nicht mehr in Österreich.

Laut Bildungsministerium zeige diese Entwicklung, dass die von Kritikern vorhergesagte Absonderung und Stigmatisierung von Schülern mit mangelhaften Sprachkenntnissen nicht eingetreten sei.

Die durchschnittliche Zahl der Schüler in einer Deutschförderklasse liege derzeit bei 13, lediglich in einigen wenigen Schulen (hauptsächliche in Wien) liege die Klassenschülerhöchstzahl bei mehr als 18 Schülern. Dies sei der Raumnot geschuldet.

Aufgrund der sinkenden Neuzuwanderung nach Österreich und auch wegen der Sprachförderung in den Kindergärten könne künftig mit einer sinkenden Zahl an Deutschförderklassen gerechnet werden, hieß es weiter. Das Ressort werde dafür sorgen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel für eine Intensivierung des Förderunterrichts und eine Verkleinerung der Deutsch-Gruppen verwendet würden.