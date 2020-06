Coronavirus: Drei Fakten zur Übersterblichkeit

Drucken



• Bei Jugendlichen und jüngeren Menschen, die ohnehin nicht besonders gefährdet waren, führte die Epidemie eher zu einer Untersterblichkeit.

Insgesamt starben nicht mehr Menschen als im langjährigen Mittel, in einigen Wochen allerdings schon. Jüngere waren – aus mehreren Gründen – deutlich weniger betroffen.

Hat die Coronavirus-Epidemie in Österreich zu einer Übersterblichkeit geführt oder nicht? Wurden also in den Monaten März, April und Mai signifikant mehr Todesopfer registriert als im langjährigen Schnitt? Gibt es Unterschiede innerhalb der Altersgruppen? Und wie schlug sich Österreich im Europavergleich?



1. Österreich steht im Europavergleich bisher sehr gut da.