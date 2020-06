Italien: Die Fünf Sterne fallen auseinander

Beppe Grillos Bewegung droht eine Spaltung: „Realos“ und „Fundis“ streiten über die künftige Richtung. Der interne Machtkampf schwächt die bereits wackelige Regierung Conte.

Eigentlich hat sich Showman Beppe Grillo aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Wenn sich also der scharfzüngige Gründer der in Italien regierenden Fünf-Sterne-Bewegung öffentlich zu Wort meldet, ist es ernst. Verteilt der Kabarettist auch noch seine berüchtigten Verbal-Ohrfeigen an die eigenen Leute, ist Feuer am Dach. Vor allem, wenn der Angriff den populärsten und frechesten Rebellen der Bewegung trifft.