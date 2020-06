Belgischer Maskenball

Bei aller Liebe zu den Belgiern: Die Sache mit den Masken ist zum Himmel schreiend peinlich.

Ich bin möglicherweise einer der größten Liebhaber und Verteidiger Belgiens, und je länger ich hier lebe, desto mehr erfreuliche Aspekte dieses schönen Landes eröffnen sich mir. Dies sei vorbeugend festgehalten, um den Vorwurf zu entkräften, es ging hier und heute nur um billiges Geläster auf Kosten der Belgier. Aber bei aller Liebe: die Sache mit den Masken ist zum Himmel schreiend peinlich. Worum geht es? Nachdem sowohl die Gesundheitsministerin, Maggie De Block, als auch der im Lichte ihrer Überforderung damit beauftragte Minister für Digitales, Post und Telekommunikation, Philippe de Backer, monatelang nicht in der Lage waren, ausreichend viel Mund-Nasen-Schutz für die Bürger zu kaufen, erhielt das Verteidigungsministerium die Aufgabe, 18 Millionen waschbarer Stoffmasken zu erwerben. Klare Vorgabe in der Ausschreibung: sie müssen das mehrfache 30-minütige Waschen bei 60 Grad aushalten. Denn dies ist nach einhelliger Ansicht des wissenschaftlichen Fachbeirates erforderlich, um sie von etwaigen Viren zu reinigen. Der Zuschlag für 15 Millionen Masken erhielt eine in Luxemburg ansässige Firma namens Avrox, die 2017 als Autoverleih gegründet wurde und sich seither eher mittelprächtig im Import-Export betätigt hatte (sie steht im Eigentum eines jordanischen Bankiersprößlings, der auf Instagram seine Hingabe für dicke Motorjachten dokumentiert).

Jetzt wird's lustig: Diese 15 Millionen Masken dürfen nur bei 30 Grad und nur händisch gewaschen werden. Sonst gehen sie kaputt. Erstaunlicherweise lehnte das Ministerium ein belgisches Textilunternehmen ab, weil dessen Angebot Masken umfasste, die nur eine 30-Grad-Wäsche aushalten. Wie geht sich das aus? Ganz einfach: das Ministerium änderte während des Vergabeverfahrens das Kriterium der Waschbarkeit bei 60 Grad von einer Bedingung zur Empfehlung. Die Apotheker, welche diese Masken ans Volk verteilen sollen, sind, gelinde gesagt, stinksauer: drei Tage nicht verwenden, dann erst bei 30 Grad waschen, lautet ihr Rat. Und all das lässt eine Schlüsselfrage offen: wieso muss der Staat seinen Bürgern überhaupt Masken kaufen?

E-Mails an: oliver.grimm@diepresse.com