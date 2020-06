Warum man wieder ins Kino gehen sollte

Diese Woche startet der heimische Kinobetrieb wieder in die – vorerst noch schaumgebremste – Normalität. Aber wozu in dunkle Säle laufen, wenn es daheim vor dem Bildschirm am allerschönsten ist? Wir nennen ein paar gute Gründe.

Weich wie eine schlafende Katze“ – so fühlte sich Roland Barthes beim Verlassen des Kinos. In einem Text aus dem Jahr 1975 hielt der französische Essayist schwelgend fest, welch wundersame Wirkung die Lichtspiele entfalten können, wenn man sie nur lässt. Vibrierend zwischen Begeisterung und Benommenheit, Verzückung und Verwirrung, torkelt man wie neugeboren aus dem dunklen Saal. Der Alltag erscheint als fremdes und faszinierendes Neuland, will frisch erschlossen werden, offenbart bislang verborgene Möglichkeiten – weil der Film, der im Kopf weiterläuft, alles in frische, unbekannte Farben taucht.