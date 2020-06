Japans Notenbank stockt Hilfen für Unternehmen auf

Die außerst lockere Geldpolitik in Japan bleibt aufrecht. Für Finanzprogramme von Geschäftsbanken werden umgerechnet 828 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Japans Notenbank stockt in der Coronakrise ihre Hilfen für die Unternehmen des Landes auf und hält an ihrem Kurs einer extrem lockeren Geldpolitik fest. Wie die Bank of Japan (BoJ) am Dienstag nach zweitägigen Beratungen mitteilte, sollen Finanzprogramme für Geschäftsbanken von 75 Billionen auf 100 Billionen Yen (828 Milliarden Euro) aufgestockt werden.

Damit sollen in Not geratene Unternehmen mit Krediten versorgt werden können. Japans Wirtschaft sei wegen der Coronapandemie in einer "extrem ernsten Situation", so die Währungshüter. Das werde auch noch andauern.

Japan war im Zuge der Pandemie im ersten Quartal in eine Rezession gerutscht. Für das laufende Quartal rechnen Ökonomen mit einem noch stärkeren Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Regierung stemmt sich mit milliardenschweren Konjunkturpaketen gegen die Folgen der Krise.

(APA/dpa)