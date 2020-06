Leiser Widerstand gegen Putin auf Lebenszeit

Archivbild: Eine "Wahlinformation" über die Verfassungs-Abstimmung am 1. Juli in Russland wird auf der Krim vor dem Regen in Sicherheit gebracht.

Oppositionsparteien wie Jabloko wollen Wladimir Putins nächste Woche beginnende Verfassungs-Abstimmung boykottieren. Sie halten das Referendum für eine „illegale“ Show, die bereits getroffene Weichenstellungen nachträglich legitimieren soll.

Die Corona-Beschränkungen sind kaum abgeschafft, da steht Russland das Finale der politischen Saison bevor: die Abstimmung über die Verfassungsänderung, dank der Präsident Wladimir Putin bis 2036 im Amt bleiben kann. Die Abstimmungswoche beginnt am 25. Juni und endet mit dem Feiertag am 1. Juli. Gegenstimmen gegen das Projekt sind in der Öffentlichkeit kaum zu hören. In Moskau und in anderen Städten gilt trotz der weitgehenden Öffnung noch immer ein Versammlungsverbot.