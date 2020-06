Die beliebtesten Urlaubsregionen in Österreich

(c) imago images/Volker Preu�er (Volker Preusser via www.imago-im)

Die Buchungsplattform HRS Group hat knapp 50.000 Ferienwohnungen in Österreich im Angebot. Besonders beliebt sind das Salzkammergut, der Bregenzerwald und die Region Achensee.

Welche Urlaubsdestinationen sind in Österreich besonders beliebt? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, lohnt sich ein Blick auf die Buchungsplattform HRS Group, die unter anderem knapp 50.000 Ferienwohnungen in Österreich abdeckt. Analysiert wurde der Zeitraum zwischen dem 1. Juni und 31. Oktober 2020.

Dabei herausgekommen sind die beliebtesten Ferienziele in Österreich. Auf dem ersten Platz landet St. Wolfgang am Wolfgangsee, gefolgt von Weyregg am Attersee und Platz drei geht an den Abersee. Ebenfalls beliebt ist Urlaub am Mondsee (Platz vier), Bad Aussee (Platz fünf), Maurach (Platz sechs), Strobl (Platz sieben), St. Lorenz am Mondsee (Platz acht) und Schoppernau (Platz neun).

Damit deckt sich das Ergebnis trotz ganz anderen Voraussetzungen in der Reisewelt mit jenen der Vorjahre. Auch hier waren das Salzkammergut, der Bregenzerwald und die Region Achensee besonders beliebt.

Unterschiede in Preise und Auslastung

Im Südburgenland ist im Monat Juli mit etwa 89 Prozent der Unterkünfte noch sehr viel verfügbar. Mit 82 Prozent gilt gleiches auch für die Region Wörthersee und mit 78 Prozent für die Wachau. Mehr ausgelastet ist die Region Salzkammergut. Hier sind nur noch 47 Prozent der HRS-Unterkünfte zu haben. Ebenfalls nicht mehr allzu lange zögern sollte man im Tiroler Oberland (36 Prozent) und im Tannheimer Tal (30 Prozent).

Die Preisunterschiede sind je nach Region im Monat Juli sehr unterschiedlich. Mit 133 Euro ist Urlaub in der Steiermark recht teuer. In Oberösterreich zahlt man durchschnittlich 116 Euro, in Salzburg 113 Euro. Sehr günstig kann man hingegen im Burgland mit durchschnittlich 61 Euro Urlaub machen.

>>> HRS