Gläserner Gast: Der Berliner Papierkrieg gegen Corona

Auch in den Restaurants und Bars der deutschen Hauptstadt werden Anwesenheitslisten geführt, um Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Das wirft ein paar heikle Fragen auf.

Berlin. Wer in diesen Tagen in ein Berliner Lokal will, muss sich ausziehen. Also im übertragenen Sinn. Der Gast wird gläsern. Und deshalb reicht die Kellnerin in einem Café im Stadtteil Prenzlauer Berg einen DIN-A4-Zettel: „Kannst du das bitte ausfüllen und weitergeben?“ Wobei das keine Frage ist. Sondern eine Anweisung. Der Weg zum vormittäglichen Cappuccino führt nur über einen Eintrag in diese Liste, also über die Angabe von Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Beginn und (vermutetem) Ende des Aufenthalts. Danach wird die Liste den etwas verdutzten Gästen am Nebentisch weitergereicht.



Seit der Vorwoche ist die „Anwesenheitsdokumentation“ nicht nur beim Frisör oder im Fitnessstudio sondern auch in Berlins Gastronomie Pflicht. Erkrankt ein Gast, greifen die Behörden auf die Listen zu und rufen die Besucher durch. Also in der Theorie. Vier Wochen lang muss der Wirt die Listen aufbewahren. Geschützt vor den Blicken Dritter. Und dann soll er das Zettelwerk „vernichten“, wie es in der Verordnung heißt. Wer keine Listen führt, muss bis zu 500 Euro Bußgeld zahlen.

Berlin ist bisher gut durch die Krise gekommen. Zuletzt sind mit der Abschaffung der Corona-Sperrstunde um 23 Uhr aber da und dort die Hemmungen gefallen. Ob sich das mit Zeitverzug in den Infektionszahlen ausdrücken wird, weiß niemand. Zu Wochenbeginn standen die drei Ampeln noch auf grün. Die Reproduktionszahl, die Zahlen der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner und der belegten Intensivbetten bewegten sich im tolerablen Bereich.



Berlin macht sich deshalb etwas lockerer. Zwar dürfen sich in den Lokalen weiter nur bis zu fünf Personen aus fremden Haushalten an einem Tisch treffen. Es gibt auch noch Abstandsregeln. Aber ansonsten wird der Kampf gegen Corona vor allem auf dem Papier, also mit Listen geführt, wie das andere Bundesländer schon vorexerzieren. In einigen davon wird selbst der Kirchgang protokolliert. Dass die Daten vielerorts analog statt digital erfasst werden, verleitet zu augenzwinkernden Kommentaren über den Stand der Digitalisierung in Deutschland.

Es wird improvisiert

In Berlin gibt es auch keine behördlichen Vorlagen für die Anwesenheitslisten. Es wird improvisiert. Auf der Kastanienallee werfen die Besucher eines veganen Cafés Zettelchen mit ihren Daten in eine Box. Ein paar hundert Meter weiter in einer Sports-Bar in Berlin-Mitte empfängt ein Tischchen mit Desinfektionsmittel, Schreibgerät und einer Liste, auf der mit Kuli Spalten und Linien gezogen sind. Man könnte jetzt einen scheuen Blick auf die Angaben anderer Gäste werfen. Mit der Idee des Datenschutzes verträgt sich das kaum. Ein Problem.

In Niedersachsen raten die Behörden Verantwortlichen, Daten der Gäste mündlich zu erfragen und selbst einzutragen. Das hätte auch den Vorteil der „Lesbarkeit“ der Angaben. Jedenfalls sei „darauf zu achten, dass keine Person die Daten anderer Personen zur Kenntnis nehmen kann“.

In Berlin sind die Listen bisher kein großer Aufreger. Dabei sind viele Berliner auch wegen der Geschichte des Ostteils der Stadt allergisch gegen alles, was nach Datensammeln riecht. Die Gelassenheit steht auch in scharfem Kontrast zur Aufregung um erste Pläne für eine Corona-App, die deshalb verspätet erst am Dienstag startet. Ein Wirt erklärt sich die Gelassenheit so: Möglicherweise, meint er, korrelieren die Datenangaben der Gäste nicht immer mit der Realität.