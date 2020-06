Briefing

Die türkis-grüne Regierungsklausur ist vorbei. Die staatlichen Gesamtausgaben für die Coronakrise erhöhen sich mit den neuen Hilfsmaßnahmen auf rund 50 Milliarden Euro. „Das Wichtigste ist natürlich, dass die Wirtschaft atmen kann, dass die Wirtschaft leben kann“, sagte Kanzler Sebastian Kurz heute. Mehr dazu

Die Regierungsklausur bringt allen etwas, in erster Linie aber der ÖVP-Klientel, schreibt Thomas Prior in seinem Kommentar. Und die Frage ist, ob die Pakete den Grünen grün genug sind. Mehr dazu [premium]

"Wenn in Deutschland von einem Wumms die Rede war, dann haben wir einen Mega-Wumms geliefert." Vizekanzler Kogler auf der Suche nach dem Superlativ.

Nordkorea sprengt Verbindungsbüro an Grenze zu Südkorea: Das Militär sprengte das Verbindungsbüro in der Stadt Kaesong und prüft offenbar ein Vorrücken in die entmilitarisierte Zone. Mehr dazu

Mehr als acht Millionen mit Coronavirus infiziert: Die Zahl der Infizierten erreicht ein neues Rekordhoch. Mit Brennpunkten in den USA und Brasilien haben sich mittlerweile mehr als acht Millionen Menschen weltweit mit dem Virus infiziert. Auch China kämpft mit einem neuen Ausbruch, der im Zusammenhang mit einem Lebensmittelmarkt stehen soll. Mehr dazu

Großbritannien setzt auf neues Covid-19-Medikament: Eine Studie über die Wirkung des Entzündungshemmers Dexamethason steht vor der Veröffentlichung. Bei der Behandlung von acht schwerkranken Patienten könne statistisch ein Todesfall verhindert werden. Großbritannien will das Mittel sofort einsetzen. Mehr dazu

Mysteriöses Massensterben von Elefanten: In Botswanas Okavango-Delta sind 162 tote Tiere gefunden worden. Die Behörden schließen Wilderei und Vergiftung aus. Nun sollen die Nachbarländer bei der Lösung des Rätsels helfen. Mehr dazu

Was wurde aus den Gastro-Gutscheinen? Jeder Haushalt in Wien erhält demnächst einen Gutschein für Wiener Restaurants. Doch in welchen Lokalen gilt er überhaupt? Und welche Regeln gibt es noch zu beachten? Teresa Wirth gibt einen Überblick. Mehr dazu [premium]

Kims Schwester nimmt die Zügel in die Hand: Die Frustration des Regimes in Nordkorea über Sanktionen und Corona-Belastungen ist groß, schreibt unsere Korrespondentin Angela Köhler. Pjöngjang ist auf Konfrontationskurs und sprengt das Verbindungsbüro mit Südkorea. Diktator Kim bleibt im Hintergrund. Mehr dazu [premium]

Coronavirus - drei Fakten zur Übersterblichkeit: Insgesamt starben nicht mehr Menschen als im langjährigen Mittel, in einigen Wochen allerdings schon. Jüngere waren – aus mehreren Gründen – deutlich weniger betroffen. Mehr dazu [premium]

Stillstand bei Sportförderungen - ohne Formular kein Geld: Österreichs Sport wartet weiter auf versprochene Förderungen, die Kritik an Werner Kogler wächst. Hans Niessl setzt eine Frist, manch Klubchef droht - das Dilemma wird schlimmer. Mehr dazu [premium]

Wie risikolos, wie ängstlich darf Kirche sein? Kardinal Christoph Schönborn verlässt nach 22 Jahren die Spitze der Bischofskonferenz. Der Salzburger Metropolit Franz Lackner ist neuer Chef des Episkopats. Mehr dazu [premium]

Ja, sicher ist sicher. Nein, sicher nicht. Kommt darauf an, wie viele Menschen dort sind. Was morgen passiert Der Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird ab 9:15 Uhr im Wiener Straflandesgericht fortgesetzt. Auch der Nationalrat kommt morgen wieder zusammen. Am Programm steht eine Aktuelle Stunde zum Thema AUA, auch über Corona und seine politischen Folgen wird debattiert werden.