Gastro-Gutscheine sollen nächste Woche kommen

Jeder Haushalt in Wien erhält demnächst einen Gutschein für Wiener Restaurants. Doch in welchen Lokalen gilt er überhaupt? Und welche Regeln gibt es noch zu beachten? Ein Überblick.

Im Wirtshaus sitzen, den Spritzer trinken, und dabei die Sorgen der letzten Monate zumindest für den Moment vergessen - das ist, wenn es nach der Stadtregierung von Bürgermeister Michael Ludwig geht, „gewohnte Wiener Lebensqualität“. Ein Stück davon wollte man den Wienern mit dem Gastro-Gutschein zurückgeben - so ist es jedenfalls auf der Homepage der Wiener Wirtschaftskammer zu lesen, die die Aktion mitträgt.



Mitte Juni solle die Aktion starten, hieß es im vor einem Monat. Alle 940.000 Haushalte in Wien sollten einen Gutschein bekommen und diesen bis Ende September in Wiener Lokalen einlösen. Allerdings nicht für Spritzer - so der kleine Schönheitsfehler am obigen Bild -, sondern eher für ein Schnitzel. Pünktlich am Montag ging dann auch die Homepage online, bei der sich die Wirte für eine Teilnahme anmelden können. In den ersten Stunden hätten dies bereits 350 Betriebe getan, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro.



Und wann bekommen die Wiener die Gutscheine?