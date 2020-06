Bob Dylan spielt jetzt Frankenstein

Auf „Rough and Rowdy Ways“ (Veröffentlichung: 19. Juni) bastelt sich der 79-jährige Bob Dylan eine Frau, identifiziert sich mit Cäsar, besingt seine Muse und eine Insel vor Florida. Meisterlich.

Was tut Bob Dylan, wenn seine 1988 gestartete Never Ending Tour – zum Beispiel seuchenbedingt – Pause machen muss? Jetzt wissen wir es wieder: Er nimmt Songs auf, große Songs, schöne und verstörende Songs. Etwa „My Own Version of You“, in dem er eine andere Freizeitbeschäftigung schildert. Er habe Leichenschauhäuser und Klöster besucht, erklärt er mit treuherzigem Timbre, „looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts“. Wozu die Leichenfledderei? Er wolle jemanden zum Leben erwecken, singt er – und wechselt jäh in die zweite Person: „Ich will meine eigene Version von dir schaffen.“