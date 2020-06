Die Trumps: Der „Mogul“, seine „Muse“ und die Außenwelt

Eine Biografie widmet sich Melania Trump und ihrer Beziehung zum Präsidenten. Die Memoiren des Ex-Sicherheitsberaters John Bolton versprechen indes größere Brisanz.

Tag und Nacht beschützt der Secret Service die US-Präsidenten und ihre Familien, und für Donald und Melania Trump hat er bei der Wahl der Codenamen ihrer Objekte feine Ironie bewiesen: Sie firmieren als „Mogul“ und „Muse“. Eine neue Biografie über die First Lady, „The Art of her Deal“ der Washington-Post-Reporterin Mary Jordan, bestätigt trotz aller Häme über #FreeMelania und die getrennten Schlafzimmer die starke Bande des Paars.