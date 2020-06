Verkehrsberuhigte City: Veto-Drohung im Rathaus, Nachahmer in Graz

Während in Wien die finalen Verhandlungen noch laufen, will Graz schon nachziehen und die Innere Stadt ebenfalls autofrei machen. In Wien droht Bürgermeister Michael Ludwig aber noch mit einem Veto.

Die Innenstadt wird autofreier, wie berichtet ist ein Fahrverbot mit vielen Ausnahmen geplant, und während die Haupt-Verhandlungspartner Birgit Hebein (Verkehrsstadträtin, Grüne) und Markus Figl (Bezirksvorsteher, ÖVP) offenbar weitgehend einig sind und dieser Tage noch Feinheiten abstimmen, ist man Rathaus-intern von Einigkeit ein Stück weit entfernt.