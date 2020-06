Was US-Soldaten in Deutschland tun

Die US-Luftbasis in Ramstein in Deutschland.

Längst sind die US-Soldaten nicht mehr nur Schutz vor dem Feind im Osten. Es werden Einsätze in Nahost und Afrika über Deutschland koordiniert.

Elvis Presley ist wohl der berühmteste US-Soldat, der je in Deutschland seinen Dienst angetreten hat: Der Weltstar war von 1958 bis 1960 für die amerikanischen Streitkräfte in Westdeutschland stationiert. Auch der jetzige US-Außenminister Mike Pompeo patrouillierte Ende der 1980er-Jahre an der Grenze zwischen BRD und DDR. Im Kalten Krieg bot die US-Präsenz Westeuropa Schutz vor der Sowjetunion. Doch seit dem Fall des Eisernen Vorhangs haben sich die Aufgaben des US-Militärs in Deutschland verändert – heute ist das Land auch ein Drehkreuz für internationale Einsätze.