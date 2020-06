Gudenus verhandelte schon vor Ibiza konkret mit Lockvogel

Johann Gudenus beim Ibiza-U-Ausschuss des Parlaments am 4. Juni.

Der "Kurier" veröffentlichte zugespielte Teile des Zwischenberichts der SOKO Ibiza. Es sollen weitere Videos von Gesprächen in Wien sichergestellt worden sein.

Ein Zwischenbericht der „Soko Tape“ über ihre Ermittlungen in der Causa Ibiza bringt neue Details ans Licht: Laut „Kurier“ konnte die Soko mehr Aufnahmen sicherstellen, als bisher bekannt. Auf Videos ist unter anderem der ehemalige FPÖ-Politiker Johann Gudenus zu sehen, wie er mit Ibiza-Detektiv Julian H. schon im Vorfeld in Wien über Firmenkonstruktionen und den Kauf der „Krone“ verhandelt.

Von den Zusammenkünften im Vorfeld des Treffens auf Ibiza, bei

dem sich dann Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache um Kopf und Kragen

redete, hat die SoKo laut "Kurier" zahlreiche Videoaufnahmen und

mehrere Audiodateien in Händen. Was dort im Detail besprochen worden

ist, sei unklar, der Bericht halte aber "die ersten groben Details"

fest, so die Zeitung. Besprochen worden soll dabei etwa sein, welche

Firmen der Lockvogel - die vermeintliche russische Oligarchennichte

- einrichten sollte, um ins Geschäft zu kommen.

Am 13. April 2017 - drei Monate vor dem Ibiza-Dreh - soll es dann

laut den dem "Kurier" zugespielten Unterlagen in einer Privatwohnung

in Wien-Landstraße zu einem Treffen zwischen Gudenus, dem

mutmaßlichen Videohersteller und Detektiv H. sowie einer

Immobilienhändlerin gekommen sein, von dem Treffen sollen vier kurze

Videos erstellt worden sein.

Ein Foto zeigt Gudenus auch beim mutmaßlichen Drogenkonsum, sein Anwalt hält fest: „Gudenus hat stets festgestellt, dass er kein Kokain konsumiert.“ Nun steht die Frage im Raum, ob Gudenus (der stets gegen Drogenkonsum gewettert hatte), erpressbar war. Aus dem Zwischenbericht geht auch hervor, dass den Ermittlern nicht sämtliche Szenen vom Ibiza-Abend vorliegen, die der „SZ“ und dem „Spiegel“ zur Verfügung standen.

