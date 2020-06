Kreml wirbt für Verfassungsreform - mit Verweis auf Österreich

(c) APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV (ALEXANDER NEMENOV)

Im Werbevideo mit einem russischen Eiskunststar muss Österreich für einen Vergleich herhalten.

Ein überraschender Verweis auf Österreich in

einem offiziösen Werbespot zum russischen Verfassungsreferendum am

1. Juli sorgt für kritische Reaktionen. Im am Montag veröffentlichen

Video eines prominenten Eiskunstläufers wird das Votum für die von

Präsident Wladimir Putin gewünschte Verfassungsreform unter anderem

mit einem Größenunterschied zwischen Österreich und Russland

begründet.

Im 45 Sekunden langen Video sind der vielfache

Eiskunstlauf-Europa- sowie Weltmeister Jewgeni Pljuschtschenko,

Gattin Jana Rudkowskaja und der siebenjährige Sohn Aleksandr zu

sehen. Letzterer steht dank der Bemühungen seiner Eltern seit

frühester Kindheit im Scheinwerferlicht und ist in Russland auch

unter seinem Spitznamen „Gnom Gnomytsch“ (Gnom und Sohn von Gnom, Anm.) bekannt.

„Das kleine Österreich"

Im Werbespot findet Aleksandr zunächst Russland auf einem Globus.

Mutter Rudkowskaja erläutert: "Schau wie groß unsere Heimat im

Vergleich zum kleinen Österreich ist! In unserem großen Land leben

wir, gehen zur Schule, erziehen Kinder und alle haben wir Rechte."

Kurz erklärt sie auch die Bedeutung der russischen Verfassung.

Über einen Vorschlag des Buben, der im Rahmen der Verfassung

gerne Freunde nach Hause einladen möchte, gelte es im Familienrat

abzustimmen, wirft Vater Pljuschtschenko schließlich ein. Keinen

Zweifel, dass die Promifamilie für die Putin'sche Verfassungsreform

eintritt, lässt eine finale Stimme aus dem Off: „Unsere Wahl ist die

Zukunft unserer Kinder“, sagt ein Sprecher, und eine Einblendung

erinnert an das Referendum am 1. Juli.

Pljuschtschenkos Werbespot ist eines von zahlreichen Videos, mit

dem derzeit für die vom Kreml forcierte Verfassungsreform Stimmung

gemacht wird. Wie in einigen anderen Beiträgen ist jedoch nicht von

jener neuen Bestimmung die Rede, die Präsident Putin im Widerspruch

zur bisherigen Verfassung die Möglichkeit verschafft, zwei weitere

Male für das Amt des Präsidenten zu kandidieren und derart bis zum

Jahr 2036 zu reagieren.

Das reiche Österreich

Neben Unmutsbekundungen über die politische Instrumentalisierung

eines Kindes, unter anderem von Oppositionspolitiker Aleksej

Nawalny, wurde in sozialen Netzwerken vor allem aber auch der nicht

weiter begründete Verweis auf das „kleine Österreich“ kritisch

hinterfragt. Die Rede war dabei insbesondere vom Wohlstandsgefälle

zwischen Österreich und Russland.

„Schau, Saschenka, unsere Heimat ist 200 Mal größer als

Österreich. Das Mindestgehalt bei uns ist aber zehn Mal geringer als

dort“, tweetete etwa der im Exil lebende Oppositionelle Michail

Chodorkowski.

(APA/red.)