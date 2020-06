Autofreie Innenstadt noch vor der Wahl

Das neue Verkehrskonzept für den ersten Bezirk soll - mit vielen Ausnahmen - noch vor der Wien-Wahl umgesetzt werden.

Die Wiener Innenstadt soll - weitgehend - autofrei werden. Vor einigen Tagen verkündeten Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und der City-Bezirksvorsteher Markus Figl ihren Plan. Nach ihrer Einigung am Dienstagabend folgte am Mittwochvormittag dann die Präsentation der Details. Die wohl größte Überraschung: Das Konzept soll noch vor der Wien-Wahl im Herbst umgesetzt werden.

„Es ist ein guter Tag“, öffnete Vizebürgermeisterin die Präsentation. Vor 50 Jahren wurde der Wiener Graben zur ersten Fußgängerzone Wiens ernannt. Nun könne sie verkünden, dass der erste Bezirk endlich autofrei werde. Die Zeit, an dem „jeden Tag 50.000 Autos in die Innenstadt“ aus- und einfahren, „ist vorbei“. Denn sowohl Menschen als auch die Gebäude würden unter den Abgasen leiden.

Sowohl der stehende als auch der fließende Verkehr soll eingeschränkt werden, oder anders gesagt: Parkplätze werden gestrichen. Wie viele, ist noch nicht klar. Jedenfalls sollen nur noch Anrainer, Menschen mit Behinderung und Fahrzeuge für Ladetätigkeiten parken dürfen.

Es solle sich jedoch „niemand, der auf ein Auto angewiesen ist, Sorgen machen“, so Hebein. Angeführt wurden allerdings eine Reihe an Ausnahmen, für die eine Einfahrt in die Innenstadt weiterhin möglich ist:

Anrainer mit einem Parkpickerl für den ersten Bezirk

Besitzer eines Garagenstellplatzes

Direkte Zufahrt zu öffentlicher oder privater Garage

Unternehmen im 1. Bezirk

Unternehmen in anderen Bezirken, mit notwendiger Servicetätigkeit im ersten Bezirk

Beschäftigte, die außerhalb der Öffi-Betriebszeiten in den ersten Bezirk müssen

Mitarbeiter in der Pflege

Fahrzeuge mit Behindertenausweis

Taxis und Fahrdienstleister

Diplomatenfahrzeuge

Fahrzeuge für Ladetätigkeiten

Spezial- und Sondernutzung: Rettung, Feuerwehr, Müllabfuhr, etc.

Fahrzeuge mit Sonderbewilligung

Besitzern von Kraftfahrrädern mit Wohnsitz im ersten Bezirk

Linienbusverkehr

Fahrräder

Fiaker

Überwachen soll das Fahrverbot für alle übrigen Kraftfahrzeuge die Polizei.

(twi)