Qualcomm baut 5G-Chips für günstigere Smartphones

An dem Prozessor Qualcomm Snapdragon 690, der 5G auch für günstigere Smartphones ermöglicht, zeigen Nokia, LG und Lenovo bereits Interesse.

5G-Chips in Smartphones werden in den kommenden Jahren zu einem unverzichtbaren Merkmal. Die Technologie ist neu und noch entsprechend teuer, weswegen sie derzeit wenn überhaupt nur in Topmodellen der Hersteller zum Einsatz kommt. Mit dem Vorstoß des Prozessor-Spezialisten Qualcomm könnten die Mobilfunkchips aber schon bald auch in günstigeren Geräten verbaut werden. Noch bevor 5G überhaupt flächendeckend verfügbar ist.

Der US-Halbleiterkonzern kündigt für das zweite Quartal den Einsatz von 5G-Technologie auch für günstigere Smartphones an. Der neue Chip namens "Snapdragon 690" soll bei Endgeräten im Preissegment zwischen 300 und 500 Dollar (265 bis 442 Euro) eingebaut werden, sagte Qualcomm.

Telefonhersteller wie der Nokia-Eigentümer HMD Global, LG Electronics und Lenovo Groups Motorola hätten ihr Interesse an dem zukunftsfähigen Chip bekundet, erklärte der Konzern. Derzeit ist die Qualcomm-Mobilfunktechnologie der fünften Generation nur in vielen Premium-Smartphones wie den Galaxy-Geräten von Samsung Electronics zu finden.

(APA/Reuters/Red.)