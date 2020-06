Komiker Jimmy Kimmel moderiert Emmy-Verleihung

Bereits zum dritten Mal moderiert Jimmy Kimmel am 20. September die Emmy-Gala.

Schon zwei Mal war Jimmy Kimmel Gastgeber bei der Gala zur Verleihung der Emmy-Awards (2012, 2016). 2017 und 2018 setzte er noch eins drauf - und moderierte launig die Oscarverleihung. Jetzt soll der Komiker und Talkshow-Moderator ("Jimmy Kimmel Live") erneut durch die Emmy-Gala führen. Er ist bei der Verleihung der 72. Primetime-Emmys auch als Produzent an Bord, hieß es am Dienstag von der Fernsehakademie. Die Gala, bei der die besten Fernsehshows, Regisseure und Schauspieler der Saison ausgezeichnet werden, soll am 20. September beim Sender ABC ausgestrahlt werden.

"Ich weiß nicht, wo wir das tun werden oder wie wir das machen oder warum wir es überhaupt tun, aber wir werden es machen und ich bin der Gastgeber", witzelte Kimmel in der Mitteilung. Er spielte damit auf die Unsicherheit für Veranstalter von Großevents während der Corona-Krise an. Die Oscar-Akademie in Los Angeles hatte kurz davor den Aufschub der Oscar-Verleihung von Februar auf April 2021 verkündet. Die Emmy-Nominierungen werden am 28. Juli bekannt gegeben.