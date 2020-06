Uffizien-Büros übersiedeln in ehemaliges Gefängnis

Uffizien-Direktor Eike Schmidt lockt Touristen: "Besucher können heute Florenz so erleben wie zu Zeiten unserer Großeltern“.

So ungemütlich wie zu Zeiten der Medici sollte es nicht mehr sein: Die ehemaligen Gefängnisse, die die einflussreiche toskanische Dynastie Ende des 16. Jahrhunderts in Florenz errichten ließ, wurden umgebaut, bevor sie den Uffizien als administrative und technische Büros dienen weren. Das neue Hauptquartier des Museums mit seiner bedeutenden Gemäldesammlung wird sich über 1120 Quadratmeter erstrecken und ab Ende Juni bezogen. Das kündigte Uffizien-Direktor Eike Schmidt am Mittwoch an.

Schmidt erklärte sich bei der Gelegenheit über die Besucherzahl seit der Wiederöffnung der Uffizien am 3. Juni zufrieden. "Allein am letzten Wochenende ist die Zahl der Besucher um 24 Prozent gestiegen. Wir hätten uns keinen besseren Neustart erhoffen können", sagte er. „Heute haben Besucher die Gelegenheit, die Uffizien und die Straßen von Florenz so zu erleben, wie sie zu Zeiten unserer Großeltern waren, mit wenigen Menschen im Vergleich zur Phase vor dem Lockdown. Seit Anfang der 60er Jahre hat es nicht mehr diese Freiheit gegeben, die Meisterwerke in den Uffizien ohne Andrang zu bewundern.“ Wegen der Sicherheitsmaßnahmen sind derzeit maximal 450 Besucher gleichzeitig in den Uffizien zugelassen - das sind nur halb so viele wie vor dem Lockdown.