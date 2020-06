Kims militärische Provokation

Der Diktator stationiert seine Soldaten wieder im Grenzgebiet zu Südkorea. Kims Schwester Kim Yo-jong weist die südkoreanische Vermittlung mit bösen Worten zurück.

Nordkoreas Regime zündete eine weitere Eskalationsstufe. Die Armeeführung kündigte an, wieder massive Truppenverbände in die Grenzregion zu verlegen und sie künftig zu Manövern antreten zu lassen. Auch werden erneut militärische Kontrollposten in die demilitarisierte Zone einziehen. Ausgerechnet in dem einst gemeinsamen Industriepark Kaesong und im Touristenzentrum im Kumgang-Gebirge werden Kims Truppen stationiert.



Statt vertrauensbildender Maßnahmen herrscht zwischen Pjöngjang und Seoul wieder ein frostiges Klima, ein Krieg der bösen Worte und wilden Drohungen. Südkoreas Präsident Moon Jae-in blitzte nämlich mit einem vielleicht letzten Versuch ab, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Der Staatschef bot an, seinen nationalen Sicherheitsberater und den Chef der Spionageabwehr als Sonderemissäre nach Pjöngjang zu entsenden.