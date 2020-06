Frankfurter Flughafenbetreiber streicht bis zu 4000 Jobs

Flughafenbetreiber Fraport kündigt einen massiven Stellenabbau an. Verhandlungen mit den Gewerkschaften sollten bald beginnen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport wird in den kommenden Jahren zwischen 3000 und 4000 seiner gut 22.000 Arbeitsplätze wegen der Coronakrise abbauen. "So hart wie es ist, wir werden zwischen 3000 und 4000 Leuten weniger beschäftigen können", zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg Fraport-Chef Stefan Schulte am Mittwoch. Es gehe dabei um den Zeithorizont 2023 und 2024.

Verhandlungen mit den Gewerkschaften sollten bald beginnen. Die Luftfahrt hat durch die Coronareisebeschränkungen den schwersten Geschäftseinbruch ihrer Geschichte erlebt. Die Branche erwartet eine nur langsame Erholung und rechnet mit dem Vorkrisenniveau frühestens 2023. Bei Fluggesellschaften und Flughäfen weltweit gehen massiv Arbeitsplätze verloren.

(APA)