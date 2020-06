"Honeyland": Das Bienentum sticht zurück

Die oscarnominierte Doku „Honeyland“ porträtiert eine nordmazedonische Imkerin. Ein Film von unleugbarer Kraft – und mit fragwürdigem Inhalt. Ab Freitag im Kino.

Einer der wenigen positiven Nebeneffekte der – drücken wir es diplomatisch aus – Risikoskepsis unserer Gegenwartsfilmkultur liegt in einer neuartigen Narrenfreiheit: Solang sich ein Film zielgruppenfreundlich etikettieren lässt, spielt es keine Rolle, welche Form er auf der Leinwand annimmt. So wie ein gängiges Genre im klassischen Hollywoodzeitalter ausreichte, um Zuschauern auch noch das räudigste B-Movie anzudrehen, tun aktuell Labels wie „wichtiges Thema“ oder „spritziges Lebensgefühl“ den Ansprüchen des (Programmkino-)Marketings Genüge – komme aus dem Projektor, was wolle.

So wartet auch die Doku „Honeyland“, die am Freitag ihren virenverzögerten Österreich-Start feiert, mit bewährter Werbeverpackung auf: zwei Oscarnominierungen, ein brisanter Aufhänger (Bienensterben), Plakate, die vor goldigem Imkerglück triefen. Doch „Honeyland“ bietet keine klebrige Ode an die Gaumenfreuden organischen Wiesenhonigs, keine weichgespülte Biokitsch-Konfektion. Zumindest nicht ausschließlich.

Das Langfilmdebüt des Regieduos Ljubomir Stefanov and Tamara Kotevska begibt sich ins gebirgige Nordmazedonien, wo die Bienenzüchterin Hatidže ihrem gefährdeten Handwerk nachgeht. Zwar schwelgt „Honeyland“ von Anfang an in der zerzausten Schönheit seines Schauplatzes, taucht das ruinenhafte Heimatdorf der Hauptfigur in paradiesisches Licht. Doch die Härte des ländlichen Lebens verhehlt der Film nicht.

Fernab urbaner Annehmlichkeiten sorgt sich Hatidže um ihren Wabenbau, kümmert sich forsch, aber liebevoll um ihre altersschwache Mutter und lebt, wie man so sagt, im Einklang mit der Natur: „Die Hälfte für euch, die Hälfte für mich“, flüstert sie ihren Sumsis nach der Honigernte zu.

Die Wanderfamilie wittert gutes Geld

Auf dem Markt in Skopje wird die Frucht der Symbiose feilgeboten. Das Geschäft geht schlecht – aber es geht. Bis aus heiterem Himmel ein Wohnwagen anrollt und die örtliche Ökologie aus dem Gleichgewicht bringt. Darin: ein fahrender Farmer, seine Frau und sieben Kinder. Sie wittern gutes Geld im Bienengold. Und beginnen, es gewaltsam auszupressen. Erst macht Hatidže gute Miene zum bösen Spiel. Doch der getriebene Unternehmer gerät schnell unter Erfolgsdruck, schlägt ihre wohlmeinenden Ratschläge in den Wind, wird immer aggressiver. Bald stechen die Bienen zurück – und Hatidže zittert um die Zukunft ihres Mikrokosmos.

Trotz dokumentarischer Anmutung gleitet „Honeyland“ dahin wie ein Spielfilm – ganz ohne Interviews, Off-Kommentare oder Blicke gen Kamerateam, das stets unsichtbar bleibt. Die Ungeschliffenheit des über Jahre hinweg gesammelten Materials verleiht dem Geschehen eine unleugbare, urtümliche Kraft. Doch der Realismus, der im teils herben Alltagsgeplänkel, den schwirrenden Insektenschwärmen und Echtzeit-Kalbsgeburten steckt, wird für eine konventionelle Erzählung eingespannt: ein Lehrstück über blinde Profitgier, die unberührter Umwelt zum Schaden gereicht.

Der Kampf der Schildkröte

Ob dieses Lehrstück nun aus dem Leben gegriffen oder geschickt inszeniert ist (die Regisseure behaupten Ersteres, die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen), spielt nur eine untergeordnete Rolle. Seine Moral bestimmt die Struktur des Films bis ins kleinste Symboldetail: Bienen, die – gleichsam von menschlicher Torheit angesteckt – miteinander „raufen“, eine Schildkröte, die vergeblich versucht, aus einem ausgetrockneten Brunnen zu kraxeln. Insofern ist „Honeyland“ doch wesensverwandt mit jenen zeitgeistigen Botschaftsfilmen, von deren Gefälligkeit seine Ästhetik ihn abgrenzt.

Im Endeffekt liegt hierin das Geheimnis seines Erfolgs. Die Archaik und emotionale Wucht seiner Aufnahmen (perfektes Aushängeschild: Hatidžes verhutzeltes, aber gütiges Antlitz) steht Lesarten, die die Herausforderungen der Gegenwart auf verknappte Gegensätze (Männlichkeit/Weiblichkeit, Natur/Kultur) reduzieren, nicht im Weg. Sie unterstützt sie. Da wundert wenig, dass das Porträt des türkischen Wanderfamilienverbands, der mit Chaos, Lärm, Kommerz, Nutztier- und Kinderschinderei ins sonnenstrahlende Honigidyll platzt, subtil xenophobe Züge trägt. Autochtone Tradition versus fremde (Nomaden-)Moderne, das kennt man auch aus weniger erquicklichen Zusammenhängen.



