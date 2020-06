Wo ist die nächste Haltstelle? Wann kommt der nächste Bus, die nächste Straßenbahn? All das zeigt "wannda" an.

Ein privater Garagenbetreiber hat mit „wannda“ eine kostenlose Mobilitäts–App für Wien auf den Markt gebracht, die vom selben Startup entwickelt wurde wie seinerzeit qando.

Es soll gar nicht so wenige Wiener geben, denen die App qando, die Fahrpläne und Störungen in öffentlichen Verkehr in Wien in Echtzeit angezeigt hat, noch immer fehlt. Im Februar haben die Wiener Linien qando auslaufen lassen und gegen die neue „Wien Mobil“-App ersetzt