Ein Sommerurlaub mit Mundschutz

Ein Strand in Fregene bei Rom.

Nur wenige Touristen trauen sich derzeit ins Ausland. Drei von ihnen erzählen von ihren Erfahrungen zwischen Sonnenschirmen und Mundschutz in Jesolo, am Gardasee und in Kroatien.

„Frische Luft, schönes Wetter – hier herrscht wunderbar italienische Urlaubsstimmung“, schwärmt Sascha Böck (42) am Telefon. Er befindet sich in der Lobby des Hotels „Cavalieri Palace“ im norditalienischen Jesolo, wo er mit seiner Familie zu den ersten deutschen Touristen gehört, die nach Corona-bedingten Schließungen eingecheckt haben.



Keine hundert Meter weiter erstreckt sich der lange Sandstrand, an dem die Sonnenschirme etwas weiter voneinander entfernt stehen als sonst – die vielbeschriebenen Plexiglasboxen sucht man aber vergebens.



„Wir verbringen hier jedes Jahr die Fronleichnamswoche“, schildert Böck, der in Nesselwang im Allgäu lebt. Seit er auf der Welt ist, fährt er Jahr für Jahr mit seinen Eltern und nun auch mit seiner Frau und seinen Kindern in das Hotel.