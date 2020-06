Mehr Treffen, neue Fotos: Was die „Soko“ bisher über Ibiza weiß

Ein Zwischenbericht der Ermittler zeigt neue Details – über die mutmaßlichen Hintermänner und konkrete Verhandlungen in Wien.

Kurz zusammengefasst geht es bei den Ermittlungen rund um Ibiza um zwei grundlegende Fragen: Wie ist die Falle in der Finca am 24. Juli 2017 entstanden? Und wurde das, was Heinz-Christian Strache als FPÖ-Klubchef andeutete, in seiner türkis-blauen Regierungszeit umgesetzt? Bei der Suche nach Antworten entwickelte sich ein verworrenes Bündel an Ermittlungssträngen. Das zeigt auch ein Zwischenbericht der „Soko Ibiza“ (auch „Soko Tape“ genannt), der vor zwei Wochen fertig gestellt wurde – und 378 Seiten umfasst.