Start für Julian Rachlins Beethoven-Marathon

Im akustisch völlig ungeeigneten Großen Saal des Wiener Konzerthauses musizierte der Geiger den ersten Abend seiner Gesamt-Aufführung sämtlicher Violinsonaten des Jahresregenten.

Ein Mammutunternehmen, das dieser Tage gestemmt werden will: zwei Mal Beethovens zehn Violinsonaten innerhalb von vier Tagen in acht Kurzkonzerten. Der Untertitel lautet vielleicht: Julian Rachlin will's nun bei „Ludwig van“ genau wissen. Der Flexibilität willen aufgepeppt mit Partnertausch – vier Klavierbegleiter geben sich Tür und Tastatur in die Hand. „Variety is the very spice of life“, heißt es bereits in der englischen Dichtung des späten 18. Jahrhunderts.