Tennis-Neustart im August

Die ATP-Tour wird in den USA ihren Spielbetrieb wiederaufnehmen. Auch für Kitzbühel gibt es einen neuen Termin.

Die Herren-Tennis-Tour (ATP) nimmt ihren Spielbetrieb nach der Coronavirus-Pandemie am 14. August mit dem Turnier in Washington wieder auf. Danach folgen das Masters-1000-Turnier von Cincinnati und die US Open, die beide in New York gespielt werden.

Vor den erst am 27. September beginnenden French Open in Paris findet mit den Turnieren in Kitzbühel (ab 8. September), Madrid (13. September) und Rom (20. September) auch eine kurze Sandplatz-Saison in Europa statt.

Damit findet das Sandplatz-Event in Kitzbühel, das im Vorjahr Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem gewonnen hatte, in der zweiten Woche des Grand-Slam-Turniers in New York statt.

(APA)