Tödlicher Grenzstreit zwischen Atommächten im Himalaya

Indischer Posten in der Grenzregion zu China

Entlang der chinesisch-indischen Grenze ist es zur gefährlichsten Konfrontation seit Jahrzehnten gekommen. Es gab angeblich Dutzende Tote. Vor Krieg schrecken beide Seiten aber noch zurück.

Eine gewisse Komik lässt sich dem wieder offen ausgebrochenen indisch-chinesischen Grenzkonflikt bei aller Tragik abgewinnen: Da stehen sich also die Streitkräfte der zwei bevölkerungsreichsten Nationen der Welt im unzugänglichen Galwan-Tal hoch oben im Himalaya-Gebiet gegenüber – beides Atommächte. Doch die Austragung des Konflikts erfolgte in der Nacht zum Dienstag wie auf dem Pausenhof: mit Fäusten, Steinwürfen und Knüppelschlägen.

Angesichts der Opferzahlen ist jedes Schmunzeln allerdings unangebracht. Indien meldete 20 tote Soldaten, China schweigt über die Opfer auf seiner Seite.

Beide beschuldigen einander, an der Grenze ins Territorium des jeweils anderen eingedrungen zu sein. Es kursieren mehrere Versionen der Vorfälle, die sich aber nicht von unabhängiger Seite bestätigen lassen.

Karte vom Grenzgebiet China/Indien Die Presse/GK

Laut Medienberichten aus Neu Delhi hat sich die Eskalation wie folgt zugetragen: Indische Soldaten wollten demnach ein chinesisches Zelt abbauen, das sich ihrer Ansicht nach auf indischem Territorium befand. Daraufhin kamen chinesische Soldaten anmarschiert und haben einen handfesten Streit vom Zaun gebrochen.

Aufheizung des Volkszorns

Diese Auseinandersetzung sei – scheinbar im Affekt – eskaliert: Am Ende beklagte die indische Armee mindestens 20 Todesopfer, einige davon sollen in einen Fluss gestoßen worden und im eisigen Wasser erfroren sein. Wie viele Chinesen getötet wurden, ist bisher nicht bekannt. Peking schweigt gerne, wenn es um eigene Opfer geht. Indische Medien aber berichteten gar von bis zu 43 toten Chinesen.

„Mein Verständnis ist, dass die chinesische Seite nicht will, dass die beiden Staaten die Todeszahlen gegeneinander aufrechnen, um die öffentliche Stimmung nicht weiter aufzuheizen", schreibt der Chefredakteur der Parteizeitung „Global Times“, Hu Xijin, auf Twitter. Ironischerweise aber sorgte der Publizist und nationalistische Heißsporn nur wenige Stunden später höchstpersönlich für das Aufheizen des Volkszorns: Dass indische Soldaten gestorben seien, lege nur die Mängel der Armee offen, Notfallbehandlung für Verletzte bereitzustellen. „Das ist keine Armee mit moderner Kampffähigkeit", ätzte Chefredakteur Hu.

Im Leitartikel der Global Times, die die Positionen der Kommunistischen Partei in der Regel gut reflektiert, heißt es: „Die Arroganz und Rücksichtslosigkeit der indischen Seite sind der Hauptgrund für die konstanten Spannungen entlang der Grenze." Der Regierung in Neu-Delhi wird auch vorgeworfen, dass sie dank der strategischen Unterstützung seitens der USA glaube, bei Provokationen an der Grenze keine Gegenreaktionen erwarten zu müssen.

China besänftigt

Auf offizieller Ebene ist die Regierung in Peking jedoch sehr darum bemüht, die Situation zu deeskalieren. China wolle keine weiteren Zusammenstöße, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, am Mittwoch. Beide Länder versuchten weiter, den Konflikt über Dialog zu lösen. Zweifelsohne sind sich die kommunistischen Machthaber der brisanten Lage bewusst und wollen weitere Eskalation verhindern. Es ist schließlich das erste Mal seit vielen Jahren, dass bei einem Vorfall entlang der unübersichtlichen Grenze Todesopfer zu beklagen sind.

Indische Artillerieeinheit pausiert auf dem Weg in die Grenzregion. REUTERS

Während in Indien der Grenzkonflikt eines der dominierenden Themen ist und schon zuvor aufgrund der Covid-19-Pandemie zu einer breit angelegten Boykott-Bewegung gegen Produkte aus der Volksrepublik aufgerufen wurde, bekommen in China nur politisch Interessierte überhaupt etwas von den Entwicklungen im Himalaya mit: Auf der Startseite der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua wurde das Thema gar nicht erst aufgegriffen; auch die Fernsehsender des Propagandaapparats haben keinen Beitrag über die jüngste Eskalation in den stündlichen Kurznachrichten gesendet.

Der Grenzkrieg von 1962

Ein historischer Rückblick: Bereits 1962 hatten China und Indien einen kurzen Krieg im Himalaya geführt, bei dem es ebenfalls um territoriale Fragen ging. China gewann, seither werden bestimmte Landesteile von China kontrolliert, die es zu Tibet zählt, aber gleichzeitig von Indien weiterhin beansprucht werden. Schon zuvor hatte sich das chinesisch-indische Verhältnis verschlechtert, nachdem der Dalai Lama zu Fuß aus Tibet ins indische Exil geflüchtet war, wo er bis heute lebt.

In den vergangenen Wochen kam es schließlich nach angeblichen Grenzverletzungen wiederholt zu Vorfällen, darunter eine Schlägerei mit mehreren Verletzten im Mai. Dabei hatten sich beide Seiten laut einem Bericht des „Indian Express" zuletzt auf eine Pufferzone entlang der unübersichtlichen Gebirgsgrenze geeinigt.

Allianz der Widersacher

Strategisch betrachtet hat die Eskalation mehrere Gründe: Peking verfolgt seit der Pandemie zunehmend selbstbewusst seine Interessen im In- und Ausland – auch, um einen Eindruck eigener Schwäche zu vermeiden. Besonders offen tritt die neue Attitüde im Streit mit den USA zutage, der sich sowohl im Handelskrieg als auch in der Einflussnahme auf Hongkong und in Drohungen gegen Taiwan widerspiegelt.

Washington wird unter Präsident Donald Trump indes zunehmend zum Verbündeten der Regierung von Narendra Modi, die ebenfalls diese Annäherung sucht. Peking betrachtet die entstehende Allianz von zwei Widersachern jedoch mit großer Skepsis.