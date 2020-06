Spaniens Opposition: „16.000 Corona-Opfer werden verheimlicht“

Gedenken an die Corona-Opfer in Madrid

Konservative und Rechtspopulisten werfen der Regierung die Schönung der Statistiken vor. Der Premier spricht von Demagogie.

Die Folgen der Corona-Pandemie sorgen für innenpolitische Verwerfungen in Spanien. Am Mittwoch kam es im Parlament erneut zu einem harten Schlagabtausch. Aktueller Anlass: Die Zählung der Coronavirus-Opfer. Spaniens konservativer Oppositionsführer, Pablo Casado, warf dabei der sozialistischen Regierung von Premier Pedro Sánchez vor, „16.000 Opfer zu verheimlichen“. Dem Vorwurf schlossen sich auch die Rechtspopulisten von Vox an. Premier Sánchez hingegen warf den beiden Parteien Demagogie vor.

Empörung bei Regionalregierungen

Die Regierung hat seit mehr als einer Woche nicht die Zahl der Coronavirus-Opfer aktualisiert. An einigen Tagen gab der Seuchennotfall-Sprecher Fernando Simón sogar an, dass keine neuen Opfer registriert wurden. Das sorgte bei zahlreichen Regionalregierungen für Empörung, weil sie dem Gesundheitsministerium sehr wohl Fälle gemeldet hatten.

Konservative und Rechtspopulisten vermuten dahinter die Strategie der Regierung, die tatsächlichen Todeszahlen zu verheimlichen. Die Zahl von 16.000 möglicherweise nicht gezählten Covid-19-Opfern entnehmen die beiden Parteien den neusten Daten des offiziellen Mortalitätsüberwachungssystems.

Demnach starben zwischen 1. März und dem 12. Mai landesweit 43.295 Menschen mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit liegt die sogenannte Übersterblichkeitsrate bei 52 Prozent. In schwer von Covid-19 betroffenen Regionen wie Madrid oder Katalonien lag die Quote mit 165 und 83 Prozent sogar noch höher.

