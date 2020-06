Ein Extrazimmer für Kunst und Gespräche

(c) wildbild Foto: Wildbild

Verlegerin Mona Müry und die Psychoanalytiker Ruth und Karl Mätzler wollen an einem schönen neuen Ort Menschen ins Gespräch bringen.

Es war eine glückliche Fügung. Just in dem Moment, als Mona Müry mit ihrem Verlag Müry Salzmann aus den bisherigen Räumen ausziehen musste, erzählte ihr Ruth Mätzler von schon länger reifenden Plänen, in Salzburg einen Raum für Ausstellungen und Diskurs zu gesellschaftspolitischen, ökologischen und künstlerischen Fragen schaffen zu wollen. „Extrazimmer“ nannten Ruth und Karl Mätzler dieses Projekt – beide Psychoanalytiker, sie auch Autorin, er auch Fotograf – und fanden dafür eine revitalisierte ehemalige Tischlerei im urbanen Stadtteil Schallmoos.